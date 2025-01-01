Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 24 вересня

Волинські синоптики опублікували прогноз погоди на середу, 24 вересня.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

ПРОГНОЗ ПОГОДИ

24 вересня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 14-16°.

Область

Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 11-16°.

Теги: Погода, Луцьк, Волинь
