Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 24 вересня





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



ПРОГНОЗ ПОГОДИ



24 вересня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 14-16°.



Область



Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 11-16°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики опублікували прогноз погоди на середу, 24 вересня.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 14-16°.Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 11-16°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію