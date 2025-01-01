Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 24 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики опублікували прогноз погоди на середу, 24 вересня.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
ПРОГНОЗ ПОГОДИ
24 вересня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 14-16°.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 11-16°.
Коментарі
