У луцькому училищі відкрили деревообробний центр за майже 8 мільйонів. ФОТО

У Луцькому вищому професійному училищі відкрили черговий сучасний навчально-практичний центр.Тут опановуватимуть практичні навички за спеціальністю «Деревообробка». Урочистості з нагоди відкриття відвідали перший заступник голови обласної ради Юрій Поліщук, представники міської влади та бізнесу, ректорка ЛНТУ Ірина Вахович, а також керівники професійно-технічних закладів області, - повідомляють у Волинській обласній раді.«Це найсучасніший навчально-практичний центр з деревообробки. Аби створити комфортні умови для учнів, ми застосували всі сучасні технології, щоб це приміщення стало новітнім осередком, де може здійснюватися і підготовка, і перепідготовка, і підвищення кваліфікації за напрямком «Деревообробка», - розповів директор училища Володимир Шмігель та додав: це вже 5-й навчально-практичний центр, який створили в ВПУ.Загальна вартість проєкту - майже 8 млн грн, з яких 3,8 млн грн виділили з державного бюджету, ще 3 млн грн – зі спецфонду училища, решту профінансувала Луцька міська рада. В межах проєкту придбали 24 одиниці деревообробної техніки та зробили ремонт приміщення. Тут створили 8 відділень для різних видів робіт: сушіння деревини, ручна, механічна обробка, робота на верстатах з числовим програмним керуванням, шліфування поверхонь деталей, свердління та токарні роботи, лазерна обробка матеріалів, підготовка дереворізального інструменту.«Стало доброю традицією, що заклади професійно-технічної освіти презентують новий навчально-практичний центр та його потужності не тільки для своїх учнів, але й для роботодавців. Це свідчить про те, що заклади розвиваються, йдуть в ногу з часом та технологіями і орієнтуються на вимоги працедавців. Деревообробна промисловість є важливою галуззю для нашого краю, а висококваліфіковані випускники цього закладу стануть тими, хто завжди отримає роботу. Тому щиро бажаю студентам здобути максимум знань та умінь». – звернувся до присутніх Юрій Поліщук.Він також вручив грамоти обласної ради викладачам Луцького ВПУ – Володимиру Березовському, Надії Прохоренко та Віталію Хаймику.