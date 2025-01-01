На Волині зросла кількість хворих на ГРВІ, грип та COVID-19
Сьогодні, 20:35
У період з 15 по 21 вересня на ГРВІ, грип та COVID-19 в області захворіло 4611 людей. Попереднього тижня було 3944 особи, ріст становить 17%.
Проте, захворюваність на COVID-19 зменшилась удвічі (287 випадків проти 488 минулого тижня). Діти становлять 66% від загальної кількості тих, хто захворіли, - повідомляють у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
За тиждень госпіталізовано 75 осіб, серед яких 53% – діти. Із COVID-19 госпіталізовано 17 людей, зокрема, 6 дітей. Летальних випадків не зареєстровано.
Вірусологічна лабораторія нашої установи проводить дослідження з метою діагностики інфекцій дихальних шляхів та встановлення різновиду респіраторних вірусів, що циркулюють на території області. Протягом минулого тижня біологічний матеріал надійшов від 125 осіб із ознаками ГРВІ, у 25% виявлено коронавірус.
Нагадаємо, що референс-лабораторією ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» у вересні підтверджено циркуляцію штаму COVID-19 Stratus на території Волинської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Проте, захворюваність на COVID-19 зменшилась удвічі (287 випадків проти 488 минулого тижня). Діти становлять 66% від загальної кількості тих, хто захворіли, - повідомляють у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
За тиждень госпіталізовано 75 осіб, серед яких 53% – діти. Із COVID-19 госпіталізовано 17 людей, зокрема, 6 дітей. Летальних випадків не зареєстровано.
Вірусологічна лабораторія нашої установи проводить дослідження з метою діагностики інфекцій дихальних шляхів та встановлення різновиду респіраторних вірусів, що циркулюють на території області. Протягом минулого тижня біологічний матеріал надійшов від 125 осіб із ознаками ГРВІ, у 25% виявлено коронавірус.
Нагадаємо, що референс-лабораторією ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» у вересні підтверджено циркуляцію штаму COVID-19 Stratus на території Волинської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині зросла кількість хворих на ГРВІ, грип та COVID-19
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 24 вересня
Сьогодні, 20:00
Польща знову відкриє прикордонні пункти з Білоруссю, - Туск
Сьогодні, 19:13
Синоптики попередили волинян про заморозки на ґрунті
Сьогодні, 18:11
Джинси жіночі та денім – все про бренд minnim. Реклама
Сьогодні, 17:36