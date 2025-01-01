На Волині зросла кількість хворих на ГРВІ, грип та COVID-19

У період з 15 по 21 вересня на ГРВІ, грип та COVID-19 в області захворіло 4611 людей. Попереднього тижня було 3944 особи, ріст становить 17%.Проте, захворюваність на COVID-19 зменшилась удвічі (287 випадків проти 488 минулого тижня). Діти становлять 66% від загальної кількості тих, хто захворіли, - повідомляють у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.За тиждень госпіталізовано 75 осіб, серед яких 53% – діти. Із COVID-19 госпіталізовано 17 людей, зокрема, 6 дітей. Летальних випадків не зареєстровано.Вірусологічна лабораторія нашої установи проводить дослідження з метою діагностики інфекцій дихальних шляхів та встановлення різновиду респіраторних вірусів, що циркулюють на території області. Протягом минулого тижня біологічний матеріал надійшов від 125 осіб із ознаками ГРВІ, у 25% виявлено коронавірус.Нагадаємо, що референс-лабораторією ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» у вересні підтверджено циркуляцію штаму COVID-19 Stratus на території Волинської області.