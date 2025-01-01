Зеленський поділився першими враженнями від зустрічі з Трампом





Також разом вони провели п'ятихвилинну пресконференцію, відповідаючи на питання журналістів. Український лідер поділився першими враженнями після особистої розмови, повідомляє



Як Зеленський прокоментував зустріч з Трампом?

Після закінчення зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського, яка тривала майже годину, журналісти поцікавилися в українського президента, як пройшла розмова між ними. Він розповів про хороші враження.



"Дуже хороша зустріч сьогодні була. Рано поки що казати якісь елементи зустрічі, трішки пізніше, але вона дійсно була, напевно, найбільш наповнена", – заявив він.



Наразі більш детальної інформації стосовно діалогу лідерів немає. Американська сторона, зокрема сам Дональд Трамп, теж поки не коментував розмову з Володимиром Зеленським або ж результати відповідної зустрічі.



Про що заявили на пресконференції?

Американський лідер скептично оцінив можливість закінчення війни в Україні найближчим часом. Він наголосив, що наразі найбільшим прогресом залишається те, що економіка Росії перебуває у жахливому стані.



Водночас він похвалив Україну за здатність зупиняти армію Росії.



Зеленський заявив, що наші захисники звільнили 360 квадратних кілометрів. Підрозділам також вдалося оточити близько тисячі росіян.

Крім вищезгаданого, президент США сказав, що буде обговорювати надання Україні гарантії безпеки за принципом статті 5 НАТО. Утім, за його словами, станом на зараз рано давати точну відповідь.

