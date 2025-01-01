Командир військової частини з Рівного змушував підлеглих будувати йому хату. ФОТО

Командир військової частини з Рівного змушував підлеглих будувати йому хату. ФОТО
Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру командиру однієї із військових частин Рівного, який змушував підлеглих будувати йому будинок.

До проведення будівельних робіт замість несення служби посадовець долучив трьох підлеглих військових, серед яких були двоє водіїв та електрик. Вони здійснювали ремонтні роботи в будинку керівника у Львівській області, - повідомляють у Державному бюро розслідувань.

При цьому, відповідно до службової документації, вказані військові «на папері» залишалися на місці дислокації у Рівному, а відтак держава щомісячно виплачувала їм грошове забезпечення.
Командир військової частини з Рівного змушував підлеглих будувати йому хату. ФОТО

Як з’ясувало слідство, будівництво триває понад 1,5 року – із березня 2024-го. За цей час з бюджету військової частини було протиправно виплачено понад 1,3 млн грн.
Командир військової частини з Рівного змушував підлеглих будувати йому хату. ФОТО

17 вересня 2025 року під час проведення обшуків за місцем будівництва було виявлено двох із вищевказаних військових. Наразі вони уже повернулися до виконання своїх службових обов’язків. Ще один із «будівельників» із липня несе службу в Сумській області.
Командир військової частини з Рівного змушував підлеглих будувати йому хату. ФОТО

Крім того, під час обшуків правоохоронці знайшли грамоти для підлеглих, які керівник виписував «за сумлінну службу», хоча усі розуміли, що вони виконують його окреме доручення на Львівщині.

Командира затримано та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень, що заподіяли тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 1,3 млн гривень.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, розтрата, Рівне, військовий, порушення, кримінал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
24 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Командир військової частини з Рівного змушував підлеглих будувати йому хату. ФОТО
23 вересня, 23:19
Біля Луцька спіймали водія з ознаками наркотичного сп'яніння. ФОТО
23 вересня, 22:18
Зеленський поділився першими враженнями від зустрічі з Трампом
23 вересня, 22:05
У луцькому училищі відкрили деревообробний центр за майже 8 мільйонів. ФОТО
23 вересня, 21:29
Медіа
відео
1/8