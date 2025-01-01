24 вересня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження волинська журналістка, волонтер та акторка театру "Гармидер"(на фото).Також святкують день народження її колеги, прессекретарка Волинської митниці ДФСДень народження цього дня і в полковника, начальника Луцького районного управління поліціїВітаємо Володимира Володимировича і бажаємо міцного здоров'я, успіхів у службі та особистому житті, надійних товаришів поруч і мирного неба над головою!24 вересня іменини святкують Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Павло, Сергій, Степан.Віряни вшановують у цей день пам'ять Преподобного Феодосія Манявського.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.У Луцьку цього дня у 1880 році був освячений Свято-Троїцький собор.24 вересня 1996 рік – зареєстрована газета «Сім’я і дім. Народна трибуна».24 вересня 2004 рік – в Івано-Франківську вчинили «яєчний замах» на Віктора Януковича. Студент Дмитро Романюк кинув у лідера Партії регіонів «важкий тупий предмет», як його описали наближені до Януковича, а насправді - яйце. Янукович знепритомнів перед публікою і телекамерами, заточився й упав.