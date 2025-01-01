24 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження волинська журналістка, волонтер та акторка театру "Гармидер" Наталка Шепель (на фото).
Також святкують день народження її колеги Тетяна Навроцька, Антон Стамбульський, Ольга Харів, Олена Лаущенко, прессекретарка Волинської митниці ДФС Валентина Черниш.
День народження цього дня і в полковника, начальника Луцького районного управління поліції Володимира Костанюка.
Вітаємо Володимира Володимировича і бажаємо міцного здоров'я, успіхів у службі та особистому житті, надійних товаришів поруч і мирного неба над головою!
24 вересня іменини святкують Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Павло, Сергій, Степан.
Віряни вшановують у цей день пам'ять Преподобного Феодосія Манявського.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
У Луцьку цього дня у 1880 році був освячений Свято-Троїцький собор.
24 вересня 1996 рік – зареєстрована газета «Сім’я і дім. Народна трибуна».
24 вересня 2004 рік – в Івано-Франківську вчинили «яєчний замах» на Віктора Януковича. Студент Дмитро Романюк кинув у лідера Партії регіонів «важкий тупий предмет», як його описали наближені до Януковича, а насправді - яйце. Янукович знепритомнів перед публікою і телекамерами, заточився й упав.
