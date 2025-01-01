Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп





Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна може виграти війну, а також повернути всі завойовані території. Про це Трамп написав на на своїй сторінці у власній соціальній мережі The Truth Social, пише УНН.



Я вважаю, що Україна, за підтримки Європейського Союзу, має можливість боротися та повернути всю Україну в її первісному вигляді. З часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, і зокрема НАТО, початкові кордони, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом, - зазначив Трамп.



Президент США висловив думку, що з часом України зможе повернути не лише свої території, але можливо і зайти далі.



"Коли люди, що живуть у москві та всіх великих містах, селищах та районах по всій росії, дізнаються, що насправді відбувається з цією війною, той факт, що їм майже неможливо отримати бензин через довгі черги, що утворюються, та всі інші речі, які відбуваються в їхній воєнній економіці, де більшість їхніх грошей витрачається на боротьбу з Україною, яка має Великий Дух і тільки покращується, Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді і, хто знає, можливо, навіть зайде далі!" - написав Трамп.



Українські захисники деокупували 360 кілометрів квадратних окупованої росіянами території. Також було захоплено приблизно тисячу полонених, які підуть на обмін.

