ЄС надасть Україні майже 200 млн євро на шкільне харчування





Як повідомляє Урсула фон дер Ляєн на зустрічі Міжнародної коаліції щодо повернення викрадених українських дітей.



Фон дер Ляєн почала виступ з ключової теми події – щодо повернення викрадених окупаційною владою РФ українських дітей.



"Але потреби всередині України також велетенські. Володимире й Олено, сьогодні я рада оголосити, що ми готові виділити близько 200 мільйонів євро на шкільне харчування. Ви розповідали мені, як це важливо, і я рада надати у цьому підтримку", – сказала президентка Єврокомісії, звертаючись до президента України і першої леді.



Раніше Єврокомісія оголосила про виділення додаткових 40 мільйонів євро гуманітарної допомоги, щоб допомогти українцям пережити четверту зиму в умовах повномасштабної війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Європейський Союз надасть близько 200 млн євро на забезпечення шкільного харчування українських учнів.Як повідомляє "Європейська правда" , про це оголосила президентка Єврокомісіїна зустрічі Міжнародної коаліції щодо повернення викрадених українських дітей.Фон дер Ляєн почала виступ з ключової теми події – щодо повернення викрадених окупаційною владою РФ українських дітей."Але потреби всередині України також велетенські. Володимире й Олено, сьогодні я рада оголосити, що ми готові виділити близько 200 мільйонів євро на шкільне харчування. Ви розповідали мені, як це важливо, і я рада надати у цьому підтримку", – сказала президентка Єврокомісії, звертаючись до президента України і першої леді.Раніше Єврокомісія оголосила про виділення додаткових 40 мільйонів євро гуманітарної допомоги, щоб допомогти українцям пережити четверту зиму в умовах повномасштабної війни.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію