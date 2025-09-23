ЄС надасть Україні майже 200 млн євро на шкільне харчування
Сьогодні, 03:41
Європейський Союз надасть близько 200 млн євро на забезпечення шкільного харчування українських учнів.
Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на зустрічі Міжнародної коаліції щодо повернення викрадених українських дітей.
Фон дер Ляєн почала виступ з ключової теми події – щодо повернення викрадених окупаційною владою РФ українських дітей.
"Але потреби всередині України також велетенські. Володимире й Олено, сьогодні я рада оголосити, що ми готові виділити близько 200 мільйонів євро на шкільне харчування. Ви розповідали мені, як це важливо, і я рада надати у цьому підтримку", – сказала президентка Єврокомісії, звертаючись до президента України і першої леді.
Раніше Єврокомісія оголосила про виділення додаткових 40 мільйонів євро гуманітарної допомоги, щоб допомогти українцям пережити четверту зиму в умовах повномасштабної війни.
