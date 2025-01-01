Волинська борчиня завоювала «срібло» на всеукраїнському турнірі

Вихованки ДЮСШ №1 імені Петра Стуса успішно виступили на Всеукраїнському турнірі з вільної боротьби.Про це повідомляють у Ковельській міській раді.У місті Звягель Житомирської області відбувся Всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 2009–2011 років народження. На килимах змагалися понад 400 спортсменів із 17 областей України.Свою майстерність продемонстрували й вихованки Ковельської ДЮСШ №1 імені Петра Стуса. У ваговій категорії до 46 кгвпевнено дійшла до фіналу та виборола срібну нагороду, поступившись лише суперниці з Житомира. У категорії до 61 кгборолася за «бронзу», проте цього разу перемога дісталася представниці Києва.Спортсменки здобули цінний досвід на престижному турнірі і готуватимуться до чемпіонату України, який невдовзі відбудеться в Черкасах.