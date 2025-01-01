На Волині браконьєр зловив 13 рибин і завдав шкоди на 46 тисяч

У гідрологічному заказнику «Річицький» викрито порушника правил любительського рибальства19 вересня 2025 р. державними інспекторами Волинського рибоохоронного патруля в чергове викрито грубе порушення правил рибальства.Чоловік здійснював незаконний вилов водних в гідрологічному заказнику «Річицький» Забродівської ТГ Ковельського району за допомогою забороненого знаряддя лову (сітки з жилки), внаслідок чого зловив такі види риби: плітки - 9 екз., краснопірка - 1 екз., карликового американського сома – 3 екз., загальною вагою 0,564 кг. Своїми діями завдав шкоду рибному господарству у розмірі 46 346 грн.На місце скоєння правопорушення викликано слідчо-оперативну групу Ковельського ВП ГУНП у Волинській області, які задокументували ознаки порушення за ч. 1 ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду, - карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк).Сума нараховувалася згідно спеціальних такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд (згідно постанови КМУ від 10.05.2022 р. № 575 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд»), за один екземпляр, такі суми: плітка – 4648 грн, плоскирка, краснопірка – 4368 грн., карликовий сомик (за 1 кг) – 929,6 грн.