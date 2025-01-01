У Луцьку зустріли звільненого з полону морпіха, який був у неволі понад 2 роки. ФОТО

У Луцьку на Замковій площі 23 вересня зустріли звільненого з полону РФ волинського військовослужбовця Михайла Шостака. 36-річний захисник провів у неволі 2 роки та 3 місяці.

Відео зустрічі бійця опублікувала громадська організація "Автомайдан Луцьк" у Facebook, - пише Суспільне.

Світлини зустрічі з військовослужбовцем у Facebook опублікувала волонтерка з Луцька Наталія Ніколаєва.

"Сьогодні він знову вдома. Сьогодні Луцьк зустрічає свого сина, який пройшов через пекло полону, але вистояв. Цей день – як друге народження. Дякую всім, хто вірив, чекав і підтримував. Герої повертаються!" — зазначила лучанка.
Як розповіла дружина військовополоненого Андрія Бабака Оксана, прийшла на Замкову площу разом з синами, аби привітати Михайла.

"Я, дружина військовополоненого, який знаходиться два роки три місяці в полоні. Ми прийшли, сьогодні, підтримати Михайла. Він з нашої бригади. Наша бригада 14-та, але ми приходимо всіх підтримати хлопців, які звільняються з полону. Бо це є важливе і для нас, і для них, щоб їм підтримка і нам радісна новина, що наші хлопці повертаються додому", — сказала жінка.
Привітати бійця з поверненням додому прийшли рідні, близькі, друзі, жителі громади, активісти та учасники громадської організації "Автомайдан Луцьк".

Попереду на військовослужбовця чекає реабілітація.

