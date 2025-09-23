Україна за підтримки ЄС може виграти і повернути всі території, - Трамп

Дональд Трамп вважає, що Україна за підтримки Євросоюзу може боротися і перемогти та повернути всі свої території.



Про це він написав у Truth Social після переговорів із українським колегою в Нью-Йорку 23 вересня, пише



Трамп дійшов такого висновку "після отримання повного розуміння" військової і економічної ситуації України і Росії. Трамп додав, що бачить економічні негаразди в Росії.



"З часом, з терпінням і фінансовою підтримкою Європи і, зокрема, НАТО, оригінальні кордони, з яких почалася війна, є дуже імовірним варіантом. Чому ні? Росія билася безцільно три з половиною роки в війні, для перемоги в якій справжня військова сила мала б зайняти менше тижня", – сказав Трамп, не уточнивши, який саме рік він вважає початком війни: 2014 чи 2022.



Трамп ще раз повторив, що Росія має великі економічні негаразди.



Трамп вважає, що Росія виглядає як "паперовий тигр" – це термін, яким позначають грізного з вигляду, але нешкідливого супротивника.



"Коли люди, що живуть у Москві, і всіх цих великих містах, містечках і районах по всій Росії, дізнаються, що насправді відбувається у цій війні, факт, який майже неможливий для них отримати бензин без черг, і всі ці речі, що відбуваються в їній воєнній економіці, де більшість коштів іде на боротьбу в Україні, яка має великий дух, і тільки покращується, Україна могла би бути здатною повернути країну до оригінальної форми та, хто знає, можливо навіть піти далі!" – сказав він.



Трамп додав, що путін і Росія – у великій економічній біді, і це час для України діяти. Він побажав обом країнам добра і сказав, що США продовжать постачати зброю НАТО, аби НАТО робила з нею що захоче.



США продають зброю країнам НАТО, аби передавати її Україні.

Нинішня заява є першою, коли Трамп сказав, що Україна здатна відвоювати всю територію.

