На Львівщині мобілізували єдиного сина, який доглядав за прикутим до ліжка батьком





Про це йдеться в репортажі



Випадок стався в селі Сасів Золочівського району Львівщини. Прикутий до ліжка через важку хворобу Йосиф Маліцький залишився зачиненим сам у хаті, бо його єдиного сина мобілізували. Крім того, без нагляду залишилось велике господарство: дві корови, три бики, качки, кури, коти та собаки.



Діловод Золочівської міської ради Віра Александрович розповіла, що чинна відстрочка від мобілізації через догляд за батьком у Володимира Маліцького була до 6 серпня, він поновлював її кожні три місяці, відповідно до продовження воєнного стану, однак цього разу не встиг.



Як пояснив староста села Михайло Гетьманчик, нині вже мобілізований Володимир Маліцький вчасно не встиг продовжити відстрочку від мобілізації через затримку із видачею довідки про отримання державної допомоги на догляд за людиною з першою групою інвалідності.



Затримка, за його словами, сталась через реорганізацію управління соціального захисту, коли з 1 липня адміністрування соціальних виплат перейшло від структур Мінсоцполітики до Пенсійного фонду.



Проте в інших документах, з якими Михайло прийшов до РТЦК, було вказано про стан його батька та необхідний йому догляд. Як пояснює Віра Александрович, цих документів РТЦК у Михайла не прийняв, його відпустили додому, а згодом надіслали повістку поштою. Тож 18 вересня 44-річний Володимир Маліцький пішов у Золочівський РТЦК по повістку й звідти вже додому не повернувся.



«Він мав звільнення і всі довідки, після 6 серпня він пішов до ТЦК і показав усі документи, окрім однієї довідки, і пояснив, що її немає через те, що зараз триває реорганізація і довідки не надали. У ТЦК не прийняли документи й відпустили його додому. Після цього прислали поштою повістку. Він прийшов до нас в адмінбудинок і взяв уже довідку, що він є одним сином і здійснює догляд за батьком», — пояснює Віра Александрович.



Староста продовжує, що наступного дня необхідну довідку донесли, але у ТЦК її вже не прийняли.



"Ми звернулися по коментар до Львівського обласного ТЦК та СП і опублікуємо його, щойно отримаємо", - зазначає видання.



Як пояснив адвокат Роман Лихачов, згідно із законодавством, для продовження відстрочки необхідно подати відповідну заяву. Тож у цьому випадку ТЦК отримало правові підстави мобілізувати чоловіка через відсутність заяви чи необхідного документа на продовження відстрочки.



«ТЦК часто використовує те, що людина формально має право на відстрочку, але не подала вчасно заяву, значить, її можна мобілізувати… Можливо якогось документа не вистачало. Найпростіший варіант це подати заяву на звільнення через обставини, а саме догляд за батьком з інвалідністю. Він подасть необхідні документи й через місяць буде звільнений. У мене на практиці з продовженням відстрочки часто бувають ситуації, коли спершу в людини не приймають документи, а потім мобілізовують, бо вона вже не встигла їх подати», — зазначає Роман Лихачов.



На фото: Прикутий до ліжка Йосиф Маліцький залишився зачиненим сам в хаті, бо його єдиного сина мобілізували

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Львівській області прикутий до ліжка чоловік залишився без догляду, оскільки сина, який за ним доглядав, мобілізували.Про це йдеться в репортажі hromadske Випадок стався в селі Сасів Золочівського району Львівщини. Прикутий до ліжка через важку хворобузалишився зачиненим сам у хаті, бо його єдиного сина мобілізували. Крім того, без нагляду залишилось велике господарство: дві корови, три бики, качки, кури, коти та собаки.Діловод Золочівської міської радирозповіла, що чинна відстрочка від мобілізації через догляд за батьком у Володимира Маліцького була до 6 серпня, він поновлював її кожні три місяці, відповідно до продовження воєнного стану, однак цього разу не встиг.Як пояснив староста села, нині вже мобілізованийвчасно не встиг продовжити відстрочку від мобілізації через затримку із видачею довідки про отримання державної допомоги на догляд за людиною з першою групою інвалідності.Затримка, за його словами, сталась через реорганізацію управління соціального захисту, коли з 1 липня адміністрування соціальних виплат перейшло від структур Мінсоцполітики до Пенсійного фонду.Проте в інших документах, з якими Михайло прийшов до РТЦК, було вказано про стан його батька та необхідний йому догляд. Як пояснює Віра Александрович, цих документів РТЦК у Михайла не прийняв, його відпустили додому, а згодом надіслали повістку поштою. Тож 18 вересня 44-річний Володимир Маліцький пішов у Золочівський РТЦК по повістку й звідти вже додому не повернувся.«Він мав звільнення і всі довідки, після 6 серпня він пішов до ТЦК і показав усі документи, окрім однієї довідки, і пояснив, що її немає через те, що зараз триває реорганізація і довідки не надали. У ТЦК не прийняли документи й відпустили його додому. Після цього прислали поштою повістку. Він прийшов до нас в адмінбудинок і взяв уже довідку, що він є одним сином і здійснює догляд за батьком», — пояснює Віра Александрович.Староста продовжує, що наступного дня необхідну довідку донесли, але у ТЦК її вже не прийняли."Ми звернулися по коментар до Львівського обласного ТЦК та СП і опублікуємо його, щойно отримаємо", - зазначає видання.Як пояснив адвокат, згідно із законодавством, для продовження відстрочки необхідно подати відповідну заяву. Тож у цьому випадку ТЦК отримало правові підстави мобілізувати чоловіка через відсутність заяви чи необхідного документа на продовження відстрочки.«ТЦК часто використовує те, що людина формально має право на відстрочку, але не подала вчасно заяву, значить, її можна мобілізувати… Можливо якогось документа не вистачало. Найпростіший варіант це подати заяву на звільнення через обставини, а саме догляд за батьком з інвалідністю. Він подасть необхідні документи й через місяць буде звільнений. У мене на практиці з продовженням відстрочки часто бувають ситуації, коли спершу в людини не приймають документи, а потім мобілізовують, бо вона вже не встигла їх подати», — зазначає Роман Лихачов.Прикутий до ліжка Йосиф Маліцький залишився зачиненим сам в хаті, бо його єдиного сина мобілізували

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію