Тест-драйв найпопулярніших моделей електроскутерів у міському середовищі





Великий вибір електроскутерів за посиланням:



Maxxter NOVA

Комфорт та керованість: м'яке сидіння, гарна амортизація; керувати легко навіть новачкам.



Запас ходу до 80 км; заряджання ~6–8 годин.



Маневровість: легко лавірує у пробках.



Стійкість на нерівностях: справляється з плиткою та ямами, але чутливий до бордюрів.



Паркування та зберігання: компактний, можна зберігати у під'їзді або на балконі.



Ціна та запчастини: від 28 000 грн; запчастини доступні у великих містах та онлайн.



Скутер підійде для студентів, кур'єрів, для щоденних поїздок містом.





YADEA T9

Комфорт та керованість: просунута підвіска, цифрова панель, впевнена поведінка на швидкості.



Запас ходу до 100 км; заряджання ~5–6 годин.



Маневровість: висока потужність дає змогу швидко реагувати у щільному трафіку.



Стійкість на нерівностях: впевнено тримається на дорогах, зокрема на бруківці.



Паркування та зберігання: важче за попередню модель, потребує більше місця.



Ціна та запчастини: від 45 000 грн; запчастини доступні, особливо у великих містах.



Оптимальна модель для активних користувачів.



FORTE LUCKY

Комфорт та керованість: базова модель без амортизації; управління просте.



Запас ходу до 30 км; заряджання ~6 годин.



Маневровість: підходить для коротких поїздок, але не для трафіку.



Стійкість на нерівностях: чутливий до ям та бордюрів.



Паркування та зберігання: легкий, можна заносити до квартири.



Ціна та запчастини: від 20 000 грн; запчастини недорогі, але не завжди в наявності.



Скутер рекомендовано для підлітків, пенсіонерів, ідеальний для коротких маршрутів.



YADEA V7

Комфорт та керованість: ергономічне сидіння з низькою посадкою, плавний хід, просте та інтуїтивне керування.



Запас ходу до 70 км; заряджання 4–6 годин.



Маневровість: добре справляється із щільним трафіком та вузькими вулицями.



Стійкість на нерівностях: впевнено долає нерівності, бордюри, плитку.



Зручність паркування та зберігання: легко поміщається у під'їзді, на балконі або в гаражі.



Ціна та доступність запчастин: від 44 000 грн; запчастини та обслуговування доступні у великих містах України.



Ця модель спеціально розроблена для літніх користувачів та людей з обмеженими можливостями

