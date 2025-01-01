Тест-драйв найпопулярніших моделей електроскутерів у міському середовищі
Сьогодні, 10:00
Оскільки електроскутери мають надзвичайний попит серед міських мешканців нашої країни, ми вирішили протестувати та порівняти найпопулярніші моделі електроскутерів на українському ринку. Для об'єктивної оцінки було проведено тест-драйви у трьох типових міських середовищах: Одеса, Київ та Львів. Кожне з цих міст має свої особливості: від широких проспектів та щільного трафіку до вузьких вуличок з бруківкою та перепадами висот. Тобто моделі було протестовано за максимально різноманітних умов. Оцінка проводилася за параметрами: комфорт та керованість, запас ходу та час зарядки, Маневровість, стійкість на нерівностях, зручність паркування та зберігання, ціна та доступність запчастин.
Комфорт та керованість: м'яке сидіння, гарна амортизація; керувати легко навіть новачкам.
Запас ходу до 80 км; заряджання ~6–8 годин.
Маневровість: легко лавірує у пробках.
Стійкість на нерівностях: справляється з плиткою та ямами, але чутливий до бордюрів.
Паркування та зберігання: компактний, можна зберігати у під'їзді або на балконі.
Ціна та запчастини: від 28 000 грн; запчастини доступні у великих містах та онлайн.
Скутер підійде для студентів, кур'єрів, для щоденних поїздок містом.
Комфорт та керованість: просунута підвіска, цифрова панель, впевнена поведінка на швидкості.
Запас ходу до 100 км; заряджання ~5–6 годин.
Маневровість: висока потужність дає змогу швидко реагувати у щільному трафіку.
Стійкість на нерівностях: впевнено тримається на дорогах, зокрема на бруківці.
Паркування та зберігання: важче за попередню модель, потребує більше місця.
Ціна та запчастини: від 45 000 грн; запчастини доступні, особливо у великих містах.
Оптимальна модель для активних користувачів.
Комфорт та керованість: базова модель без амортизації; управління просте.
Запас ходу до 30 км; заряджання ~6 годин.
Маневровість: підходить для коротких поїздок, але не для трафіку.
Стійкість на нерівностях: чутливий до ям та бордюрів.
Паркування та зберігання: легкий, можна заносити до квартири.
Ціна та запчастини: від 20 000 грн; запчастини недорогі, але не завжди в наявності.
Скутер рекомендовано для підлітків, пенсіонерів, ідеальний для коротких маршрутів.
Комфорт та керованість: ергономічне сидіння з низькою посадкою, плавний хід, просте та інтуїтивне керування.
Запас ходу до 70 км; заряджання 4–6 годин.
Маневровість: добре справляється із щільним трафіком та вузькими вулицями.
Стійкість на нерівностях: впевнено долає нерівності, бордюри, плитку.
Зручність паркування та зберігання: легко поміщається у під'їзді, на балконі або в гаражі.
Ціна та доступність запчастин: від 44 000 грн; запчастини та обслуговування доступні у великих містах України.
Ця модель спеціально розроблена для літніх користувачів та людей з обмеженими можливостями
