У київському шпиталі зупинилося серце пораненого воїна з Волині

Відучора, 23 вересня, у Дубівській громаді на Волині оголосили триденну жалобу у зв’язку із скорботною новиною.Про це у фейсбуці повідомила Дубівська сільрада.З глибоким сумом та болем повідомили, що у столичному шпиталі 21 вересня помер житель села Дубове, колишній старший оператор відділення радіорозвідки взводу радіорозвідки розвідувальної роти військової частини А 4667, сержант -24 роки свого життя Ігор Гембицький присвятив військовій службі, на жаль, саме під час проходження військової служби наш Герой втратив здоров’я, а відтак і саме життя.Деталі щодо похованя та прощання із Героєм повідомлять згодом.«Щирі співчуття усім рідним та близьким! Вічна пам'ять, честь і слава Герою!» - йдеться у повідомленні.