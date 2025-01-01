У київському шпиталі зупинилося серце пораненого воїна з Волині
Сьогодні, 09:39
Відучора, 23 вересня, у Дубівській громаді на Волині оголосили триденну жалобу у зв’язку із скорботною новиною.
Про це у фейсбуці повідомила Дубівська сільрада.
З глибоким сумом та болем повідомили, що у столичному шпиталі 21 вересня помер житель села Дубове, колишній старший оператор відділення радіорозвідки взводу радіорозвідки розвідувальної роти військової частини А 4667, сержант - Ігор Петрович Гембицький.
24 роки свого життя Ігор Гембицький присвятив військовій службі, на жаль, саме під час проходження військової служби наш Герой втратив здоров’я, а відтак і саме життя.
Деталі щодо похованя та прощання із Героєм повідомлять згодом.
«Щирі співчуття усім рідним та близьким! Вічна пам'ять, честь і слава Герою!» - йдеться у повідомленні.
