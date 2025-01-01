Біля Луцька спіймали водія з ознаками наркотичного сп'яніння. ФОТО
Сьогодні, 22:18
Поблизу Луцька зупинили водія з ознаками наркотичного сп’яніння та з ймовірним наркотиками.
23 вересня під час здійснення контролю за дотриманням швидкісного режиму в одному з населених пунктів поблизу Луцька патрульні зупинили транспортний засіб Skoda за порущення ПДР, - про це повідомили у патрульній поліці
Під час перевірки документів інспектори з'ясували, що водій не мав чинного страхового полісу та виявили в 31-річного керманича ознаки наркотичного сп’яніння. Чоловіку запропонували пройти огляд на визначення стану наркотичного сп’яніння у найближчому медичному закладі, на що він відмовився.
Патрульні прийняли рішення провести поверхневу перевірку транспортного засобу, під час якої виявили речовину невідомого походження, зовні схожу на наркотичну. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин.
На порушника поліцейські склали матеріали за:
ч.1 ст.130 (Відмова від проходження відповідного медичного огляду);
ч.5 ст.121 (Порушення правил користування ременями безпеки);
ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.
