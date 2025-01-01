Біля Луцька спіймали водія з ознаками наркотичного сп'яніння. ФОТО

Поблизу Луцька зупинили водія з ознаками наркотичного сп’яніння та з ймовірним наркотиками.23 вересня під час здійснення контролю за дотриманням швидкісного режиму в одному з населених пунктів поблизу Луцька патрульні зупинили транспортний засіб Skoda за порущення ПДР, - про це повідомили у патрульній поліціПід час перевірки документів інспектори з'ясували, що водій не мав чинного страхового полісу та виявили в 31-річного керманича ознаки наркотичного сп’яніння. Чоловіку запропонували пройти огляд на визначення стану наркотичного сп’яніння у найближчому медичному закладі, на що він відмовився.Патрульні прийняли рішення провести поверхневу перевірку транспортного засобу, під час якої виявили речовину невідомого походження, зовні схожу на наркотичну. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин.На порушника поліцейські склали матеріали за:ч.1 ст.130 (Відмова від проходження відповідного медичного огляду);ч.5 ст.121 (Порушення правил користування ременями безпеки);ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.