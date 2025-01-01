На Волині викрили «кримінальних авторитетів», які жили з рекету та вимагань

Вимагали гроші та неіснуючий борг: волинські поліцейські ліквідували злочинну діяльність «кримінальних авторитетів».Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Усім п’ятьом учасникам групи вже оголошена підозра за вимагання та обрано запобіжні заходи.Оперативники карного розшуку ГУНП, спільно з слідчими слідчого управління, відділом кримінального аналізу та іншими підрозділами поліції, встановили групу осіб, мешканців Нововолинська та Ковельського району, які називали себе «авторитетами» та заробляли на чужому страху. Під час однієї з зустрічей ті відібрали у потерпілого громадянина мотоцикл. Окрім того, вимагали в нього значну суму неіснуючого боргу, вчинивши протиправний тиск. Будучи заляканим цими «авторитетами» у певних «злодійських колах», потерпілий віддав їм частину коштів.Зловмисникам від 24 до 49 років. Очевидно, чоловіки не гребували вимаганням і саме завдяки рекету й жили, адже офіційно вони – ніде не працюють, в армії не служать.Та цей злочинний промисел викрили волинські поліцейські, які поставили крапку на залякуваннях та здирництві.21 вересня у помешканнях та в транспортних засобах фігурантів провели обшуки, за силової підтримки спецпризначенців поліції. За процесуального керівництва прокуратури, їм оголосили про підозри за ч.4 ст.189 Кримінального Кодексу. Йдеться про вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою чи в умовах воєнного стану. Санкція - позбавлення волі від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.23 вересня суд обрав їм запобіжні заходи. Одного з фігурантів затримали прямо в залі суду. Його напарник сьогодні намагався покинути межі країни, однак був затриманий нашими правоохоронцями, з ним проводять необхідні процесуальні дії.Триває досудове слідство, встановлюються всі обставини справи.