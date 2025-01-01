Осінь стає теплішою разом із театром: лучан запрошують на вистави та концерт, які відбудуться у жовтні
Сьогодні, 16:05
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав та концерту, які відбудуться у жовтні.
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«Осінь стає теплішою разом із театром. У жовтні на глядачів чекають радість, драма, любов і магія сцени!» – йдеться в повідомленні.
Артисти запрошують глядачів на драми, комедії та концерт, а найменших глядачів – на мюзикли та інші казкові історії.
На основній сцені вистави розпочнуться о 17.00, а концерт «При Ватрі (Пісні України вкрадені Росією. Повертаємо своє)» – о 18.00.
Камерна сцена та Театр в укритті чекають на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щонеділі та у суботу, 11 та 25 жовтня, о 12:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«Осінь стає теплішою разом із театром. У жовтні на глядачів чекають радість, драма, любов і магія сцени!» – йдеться в повідомленні.
Артисти запрошують глядачів на драми, комедії та концерт, а найменших глядачів – на мюзикли та інші казкові історії.
На основній сцені вистави розпочнуться о 17.00, а концерт «При Ватрі (Пісні України вкрадені Росією. Повертаємо своє)» – о 18.00.
Камерна сцена та Театр в укритті чекають на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щонеділі та у суботу, 11 та 25 жовтня, о 12:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Осінь стає теплішою разом із театром: лучан запрошують на вистави та концерт, які відбудуться у жовтні
Сьогодні, 16:05
Луцьк - у скорботі: попрощалися з двома Героями Олександром Чиркою та Назаром Новосадом
Сьогодні, 15:49
«Старовижівський Буковель» відстояли: Верховний суд заборонив на «Семеновій горі» розробку родовища піску
Сьогодні, 14:30
На Волині патрульні допомогли розшукати зниклого чоловіка
Сьогодні, 14:10