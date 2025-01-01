З луцького забудовника стягують понад два мільйони гривень за невчасну сплату податку

Андрій Покровський.



Про це зокрема йдеться у рішенні Господарського суду Волинської області від 19 серпня 2025 року, пише



Справа про борг пов’язана зі спорудженням товариством з обмеженою відповідальністю «Казкова оселя» житлового комплексу «Оселя парк» на вулиці В’ячеслава Чорновола у Луцьку. Йдеться про три будинки та паркінг. Зводити комплекс почали ще у 2018 році. На той час ще діяла норма закону, яка передбачала сплату так званого будівельного податку, або ж пайового внеску в розвиток інфраструктури населеного пункту. Поки тривало будівництво, у січні 2021-го податок скасували.



Відтак підприємство «Казкова оселя» до 2023 почергово здало комплекс в експлуатацію, а податок не заплатило.



Торік Луцька окружна прокуратура звернулася до суду з трьома позовами про стягнення з забудовника майже 5,5 мільйонів гривень: на близько два мільйони, майже 1,9 млн та майже 1,6 мільйона гривень по кожній черзі будівництва. Справи пройшли по три судові інстанції.



Замовник будівництва апелював до норми закону, за якою впродовж 2020 року діяли перехідні положення, а з січня 2021 було повністю скасовано обов`язок щодо пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів. Феміда ж при розгляді цих справ погодилась з прокурорами, що він наступив від початку будівельних робіт і не залежить від часу отримання сертифіката готовності об’єкта.



«Казкова оселя» всі суди програла і врешті-решт заплатила будівельний податок трьома траншами наприкінці 2024 року. З матеріалів суду відомо, що це було 18 жовтня, 22 листопада та 5 грудня.



Після цього прокурори знову пішли до суду, щоб Феміда допомогла стягнути з забудовника понад два мільйони 28 тисяч гривень інших нарахувань, які набігли через невчасну сплату податку. Йдеться про інфляційні витрати і три відсотки річних.



Приміром, до 2 мільйонів податку, заплачених торік 5 грудня, за підрахунками прокуратури, «Казковій оселі» потрібно переказати в бюджет ще понад 300 тисяч гривень боргу.



«У зв`язку із несвоєчасною сплатою відповідачем коштів пайової участі прокурор нарахував інфляційні втрати та три проценти річних за період прострочення з 16 травня 2023 (відколи будинок здали в експлуатацію) по 4 грудня 2024 включно, що становить 327,4 тисячі гривень. З цієї суми 234,9 тисячі грн – інфляційні втрати, а 92,5 тис. – 3% річних. Відповідач визнав позовні вимоги повністю», – сказано в рішенні суду.



Отож, суддя Господарського суду Волині Світлана Бідюк ухвалила стягнути з підприємства на користь Луцької міськради 327,4 тисячі гривень додаткових нарахувань.



Крім того, суддя цього ж суду Оксана Слободян винесла два рішення про те, що ТОВ «Казкова Оселя» таки має заплатити в дохід місцевого бюджету по одному об’єкту понад мільйон гривень, з яких трохи більше 876 тисяч гривень – інфляційні витрати, понад 162 тисячі – 3% річних; а по іншому – майже 659 тисяч гривень, з яких 538,3 тисячі – інфляційні втрати та близько 120,6 тисячі – 3% річних.



Рішення ще не набрали законної сили, а «Казкова Оселя» ще може скористатися правом на апеляцію.



Засновником товариства «Казкова оселя», за даними аналітичної системи «YouControl», у 2011 став луцький бізнесмен Андрій Покровський. У 2015 році він став депутатом Луцької міської ради за списком Блоку Петра Порошенка у 18 виборчому окрузі. У 2017 році політик заснував громадську організацію «Громадянський рух «Свідомі» і розпочав будувати власну політичну команду. На місцевих виборах 2020 року однойменна політична сила отримала підтримку 9,78% виборців, завоювавши 6 мандатів у міській раді. Сам же Покровський продовжувати політичну кар’єру не став.



У 2018-му Покровський офіційно вийшов і з бенефіціарів підприємства «Казкова оселя», де його спочатку змінив бізнес-партнер Станіслав Куренда, а згодом – компанія з управління активами «Акстон». Окрім останньої серед власників «Казкової оселі» нині залишаються також колишня дружина Андрія Покровського Ольга Мурзіна та ТОВ «Сучасний дім плюс».

