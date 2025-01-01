Луцьк - у скорботі: попрощалися з двома Героями Олександром Чиркою та Назаром Новосадом





Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівали військовослужбовців Олександра Чирку та Назара Новосада, які загинули від ворожих куль, боронячи Україну на фронті.



Чирка Олександр Юрійович (12.01.1982 року народження) загинув 17 листопада 2024 року в районі населеного пункту Нижній Клин Курської області, а Новосад Назар Дмитрович (12.09.2001 року народження) - 16 вересня 2025 року в районі населеного пункту Райгородок Донецької області.



Олександра Чирку поховають на кладовищі села Ловища, а Назара Новосада у селі Зміїнець.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!





