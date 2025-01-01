Волинянину ампутували ногу, яку затиснуло у подрібнювачі комбайна

Волинянину ампутували ногу, яку затиснуло у подрібнювачі комбайна
У селі Римачі Вишнівської територіальної громади Ковельського району під час збирання гарбузів чоловікові затиснуло ногу в подрібнювачі комбайна. Її довелось ампутувати.

Як розповіла Суспільному медична директорка Любомльського територіального медичного об'єднання Наталія Ліщук, 31-річний чоловік нині перебуває у відділенні реанімації.

Йому ампутували середню третину лівої гомілки.

Подія трапилася ввечері 22 вересня, про це 23 вересня повідомили в Головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій Волині.

