Волинянину ампутували ногу, яку затиснуло у подрібнювачі комбайна
Сьогодні, 15:02
У селі Римачі Вишнівської територіальної громади Ковельського району під час збирання гарбузів чоловікові затиснуло ногу в подрібнювачі комбайна. Її довелось ампутувати.
Як розповіла Суспільному медична директорка Любомльського територіального медичного об'єднання Наталія Ліщук, 31-річний чоловік нині перебуває у відділенні реанімації.
Йому ампутували середню третину лівої гомілки.
Подія трапилася ввечері 22 вересня, про це 23 вересня повідомили в Головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій Волині.
