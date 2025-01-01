На Волині патрульні допомогли розшукати зниклого чоловіка

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Учора на лінію 102 звернулася схвильована жінка. Вона розповіла, що її чоловік вийшов з дому прогулятися та вже понад дві години не повертається, хоча зазвичай приходить значно швидше.

Інспектори оперативно прибули на виклик та разом із заявницею вирушили на пошуки. Обстеживши прилеглу територію, патрульні виявили літнього чоловіка на автостанції", - йдеться в повідомленні.

На щастя, з ним усе було гаразд. Поліцейські допомогли подружжю безпечно повернутися додому.

