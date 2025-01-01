На Донеччині загинув Герой з Луцької громади Віталій Бенецький

Віталій Бенецький.



Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату.



Житель с.Сапогове Луцької міської територіальної громади Бенецький Віталій Анатолійович, 29.09.1998 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду кулеметника 3 десантно-штурмового відділення 1 десантно-штурмового взводу 9 десантно-штурмової роти 3 десантно-штурмового батальйону.



Солдат Бенецький Віталій Анатолійович загинув 17.09.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шахове Донецької області", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



