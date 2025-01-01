У Нововолинську продають землю, щоб допомогти військовим

Кошти обсягом 2,3 мільйона гривень, які виручать у Нововолинську від продажу земельних ділянок, скерують на допомогу військовим.Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаЗа словами мера, бюджет громади поповниться на понад 2,3 мільйона гривень.Сьогодні на позачерговій сесії міської ради ухвалили рішення про продаж у власність земельних ділянок ТзОВ «Завод Промлит», де розташовані«Отримані кошти спрямуємо на підтримку наших Захисників. Маємо багато запитів від військових, тому важливо, щоб кожна гривня працювала на їхні потреби», - зазначив Борис Карпус.