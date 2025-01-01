У Нововолинську продають землю, щоб допомогти військовим
Сьогодні, 12:33
Кошти обсягом 2,3 мільйона гривень, які виручать у Нововолинську від продажу земельних ділянок, скерують на допомогу військовим.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
За словами мера, бюджет громади поповниться на понад 2,3 мільйона гривень.
Сьогодні на позачерговій сесії міської ради ухвалили рішення про продаж у власність земельних ділянок ТзОВ «Завод Промлит», де розташовані будівлі підприємства.
«Отримані кошти спрямуємо на підтримку наших Захисників. Маємо багато запитів від військових, тому важливо, щоб кожна гривня працювала на їхні потреби», - зазначив Борис Карпус.
