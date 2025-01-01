Неповнолітній на мотоциклі влаштував нічні перегони з поліцією в Луцьку

В обласному центрі Волині неповнолітній без прав та номерних знаківПро це у телеграмі повідомила патрульна поліція Волині.На вулиці Ківерцівській у Луцьку правоохоронці побачили мотоцикл Yamaha, який рухався без номерних знаків.Патрульні подали вимогу про зупинку, ввімкнувши сині та червоні проблискові маячки, а також спеціальний звуковий сигнал, керманич двоколісного проігнорував вимогу поліцейських та продовжив рух.Згодом патрульні зупинили мотоцикл, після чого 17-річний керманич намагався втекти. Щоправда, був затриманий. Під час перевірки документів поліцейські встановили, що водій не має права керування, оскільки ніколи не отримував посвідчення водія.На порушника патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.126 (Керування транспортним без відповідних документів), ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування), ч.2 ст.122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора), ч.1 ст.121-3 (Порушення правил використання номерних знаків), ч.1 ст.122-2 (Невиконання водіями вимоги про зупинку) та протокол затримання.