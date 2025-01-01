У Луцьку п'яний водій влаштував нічні перегони з патрульними. ВІДЕО

У Луцьку п'яний водій влаштував нічні перегони з патрульними. ВІДЕО
У Луцьку нетверезий водій намагався втекти від патрульних поліцейських.

Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції.

22 червня на вулиці Набережній під час дії комендантської години інспектори виявили автомобіль Audi. Попри вимогу поліцейських зупинитися, водій проігнорував проблискові маячки та звуковий сигнал, різко розвернувся через суцільну розмітку та почав тікати.
Згодом керманича таки зупинили. Під час спілкування інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Проте пройти огляд 23-річний чоловік відмовився.

Крім того, поліцейські встановили, що протягом року водій уже двічі притягувався до відповідальності за керування в стані сп’яніння та був позбавлений права керування транспортними засобами.

Патрульні склали протоколи за:
- ч. 3 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння особою, яка двічі протягом року притягалася за це ж саме правопорушення);
- ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування) КУпАП;
- ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку) КУпАП та ряд інших адмінматеріалів.


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Теги: поліція, Волинь
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