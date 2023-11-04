ЗСУ деокупували одне із сіл Сумської області, – DeepState
Сьогодні, 16:09
Сили оборони контратакують в Сумській області, в результаті звільнено село Андріївка, повідомляє паблік.
Збройні сили України йдуть в контрнаступ в Сумській області, - повідомляє паблік DeepState.
Попередньо, звільнено населений пункт Андріївка.
Зазначимо, на зустрічі з журналістами 22 червня головнокомандувач Олександр Сирський пообіцяв вихід із "глухої оборони".
Він також розповів, де візьме сили для наступу, а також заявив про контроль території на Курщині. За його словами, Сили оборони все ще контролюють територію близько 90 квадратних кілометрів в Курській області.
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Збройні сили України йдуть в контрнаступ в Сумській області, - повідомляє паблік DeepState.
Попередньо, звільнено населений пункт Андріївка.
Зазначимо, на зустрічі з журналістами 22 червня головнокомандувач Олександр Сирський пообіцяв вихід із "глухої оборони".
Він також розповів, де візьме сили для наступу, а також заявив про контроль території на Курщині. За його словами, Сили оборони все ще контролюють територію близько 90 квадратних кілометрів в Курській області.
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