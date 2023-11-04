ЗСУ деокупували одне із сіл Сумської області, – DeepState

Сили оборони контратакують в Сумській області, в результаті звільнено село Андріївка, повідомляє паблік.Збройні сили України йдуть в контрнаступ в Сумській області, - повідомляє паблік DeepState.Попередньо, звільнено населений пункт Андріївка.Зазначимо, на зустрічі з журналістами 22 червня головнокомандувачпообіцяв вихід із "глухої оборони".Він також розповів, де візьме сили для наступу, а також заявив про контроль території на Курщині. За його словами, Сили оборони все ще контролюють територію близько 90 квадратних кілометрів в Курській області.