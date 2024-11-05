Євросоюз виділив 4,5 мільйона євро для ремонту дороги на Волині

Євросоюз виділив 4,5 мільйона євро для ремонту дороги на Волині
За 4,5 млн євро від Євросоюзу капітально відремонтують майже 9 км комунальної дороги міжнародного значення у Ковелі.

Про це в коментарі misto.media розказали в Ковельській міській раді.

Йдеться про частину дороги міжнародного значення М 19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, яка пролягає територією Ковеля (вулиці Брестська, Ярослава Мудрого, Сергія Тимошенка, Ольжича та Луцька).

Ремонт фінансуватиме Євросоюз за програмою Interreg NEXT Польща — Україна 2021—2027 .

З міського бюджету виділять понад 500 тис. євро.

За умовами програми, гроші можна отримати на дороги міжнародного значення.

До пулу таких доріг входить траса М 07 і паралельні до неї суміжні розв’язки, якою є М 19.

«Ми це визначали разом з Волинською ОДА. Розглядали різні варіанти, зокрема ремонти біла села Вишнів або біля села Рівне (біля Ягодина). Але Ковель запропонував саме цю, адже тут активно продаються ділянки під транспортно-логістичну інфраструктуру, а поруч проходить залізниця. Ідея цього проєкту — розвиток дорожньої логістики між Польщею та Україною (цей відрізок — частина майбутньої об’їзної дороги з Ягодина на Луцьк). Це хороший шанс. Адже дорога на балансі міської ради й за міські гроші ми ніколи не зробили б такого ремонту», — поділився перший заступник Ковельського міського голови Тарас Яковлєв.

Проєктно-кошторисну документацію розробляє приватне підприємство «Луцьккомундорпроєкт» за участі дочірнього «Ковелькомунпроєкт».

У поточному році проведуть експертизу та тендер. Початок будівельних робіт планують на весну 2026 року.

Під час ремонту повністю оновлять дорожнє покриття, облаштують пішохідні та велосипедні доріжки, а також освітлення.

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Теги: ремонт, дорога, Волинь, гроші, Євросоюз
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