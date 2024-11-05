Євросоюз виділив 4,5 мільйона євро для ремонту дороги на Волині





Про це в коментарі



Йдеться про частину дороги міжнародного значення М 19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, яка пролягає територією Ковеля (вулиці Брестська, Ярослава Мудрого, Сергія Тимошенка, Ольжича та Луцька).



Ремонт фінансуватиме Євросоюз за програмою Interreg NEXT Польща — Україна 2021—2027 .



З міського бюджету виділять понад 500 тис. євро.



За умовами програми, гроші можна отримати на дороги міжнародного значення.



До пулу таких доріг входить траса М 07 і паралельні до неї суміжні розв’язки, якою є М 19.



«Ми це визначали разом з Волинською ОДА. Розглядали різні варіанти, зокрема ремонти біла села Вишнів або біля села Рівне (біля Ягодина). Але Ковель запропонував саме цю, адже тут активно продаються ділянки під транспортно-логістичну інфраструктуру, а поруч проходить залізниця. Ідея цього проєкту — розвиток дорожньої логістики між Польщею та Україною (цей відрізок — частина майбутньої об’їзної дороги з Ягодина на Луцьк). Це хороший шанс. Адже дорога на балансі міської ради й за міські гроші ми ніколи не зробили б такого ремонту», — поділився перший заступник Ковельського міського голови Тарас Яковлєв.



Проєктно-кошторисну документацію розробляє приватне підприємство «Луцьккомундорпроєкт» за участі дочірнього «Ковелькомунпроєкт».



У поточному році проведуть експертизу та тендер. Початок будівельних робіт планують на весну 2026 року.



Під час ремонту повністю оновлять дорожнє покриття, облаштують пішохідні та велосипедні доріжки, а також освітлення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За 4,5 млн євро від Євросоюзу капітально відремонтують майже 9 км комунальної дороги міжнародного значення у Ковелі.Про це в коментарі misto.media розказали в Ковельській міській раді.Йдеться про частину дороги міжнародного значення М 19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, яка пролягає територією Ковеля (вулиці Брестська, Ярослава Мудрого, Сергія Тимошенка, Ольжича та Луцька).Ремонт фінансуватиме Євросоюз за програмою Interreg NEXT Польща — Україна 2021—2027 .З міського бюджету виділять понад 500 тис. євро.За умовами програми, гроші можна отримати на дороги міжнародного значення.До пулу таких доріг входить траса М 07 і паралельні до неї суміжні розв’язки, якою є М 19.«Ми це визначали разом з Волинською ОДА. Розглядали різні варіанти, зокрема ремонти біла села Вишнів або біля села Рівне (біля Ягодина). Але Ковель запропонував саме цю, адже тут активно продаються ділянки під транспортно-логістичну інфраструктуру, а поруч проходить залізниця. Ідея цього проєкту — розвиток дорожньої логістики між Польщею та Україною (цей відрізок — частина майбутньої об’їзної дороги з Ягодина на Луцьк). Це хороший шанс. Адже дорога на балансі міської ради й за міські гроші ми ніколи не зробили б такого ремонту», — поділився перший заступник Ковельського міського головиПроєктно-кошторисну документацію розробляє приватне підприємство «Луцьккомундорпроєкт» за участі дочірнього «Ковелькомунпроєкт».У поточному році проведуть експертизу та тендер. Початок будівельних робіт планують на весну 2026 року.Під час ремонту повністю оновлять дорожнє покриття, облаштують пішохідні та велосипедні доріжки, а також освітлення.

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