На Волині під час етнофестивалю зібрали понад 60 тисяч на підтримку українського війська. ФОТО

У Нововолинську відбувся етнофестиваль «Вогні Купала», під час якого вдалося зібрати кошти на підтримку українського війська.Про це повідомляють на сторінці Нововолинської міської ради.21 червня на березі міського озера провели колоритний захід – етнофестиваль «Вогні Купала». Дійство, присвячене традиціям свята Івана Купала, організували з благодійною метою — зібрати кошти на підтримку військовослужбовців 14 ОМБр та 5-го батальйону «Любарт» бригади «Азов». Протягом заходу відвідувачі задонатили 60 тисяч 400 грн.Зі сцени лунали мелодії Волинського краю у виконанні фольклорних колективів з Нововолинська та Володимирського району.Окрасою фестивалю став показ двох етноколекцій одягу від студентів Володимирського педагогічного фахового коледжу та локація із старовинними костюмами з етногалереї «Русовичі»Протягом дня діяли тематичні локації з майстеркласами.На гастрономічному майданчику «Смакує Україна» гостей частували смачними традиційними стравами із різних областей України: борщем з пампушками, рибною юшкою, пухкими варениками та кулешем.Для любителів інтелектуальних розваг працювали зони для гри у шахи та шашки. Продемонструвати силу та вправність можна було на змаганнях з армрестлінгу.Міський головапривітав громаду з прийдешнім святом Різдва Івана Предтечі, відомим у народі як Івана Купала, та подякував мешканцям і гостям міста за активну підтримку українських Захисників.На завершення фестивалю для гостей організатори підготували театрально-обрядове дійство до свята Івана Купала із «Утопленням Марени» — символічного прощання з темними силами, захопливого виступу із бойового гопака, палінням ватри та вогняним шоу.