На Волині під час етнофестивалю зібрали понад 60 тисяч на підтримку українського війська. ФОТО
Сьогодні, 17:33
У Нововолинську відбувся етнофестиваль «Вогні Купала», під час якого вдалося зібрати кошти на підтримку українського війська.
Про це повідомляють на сторінці Нововолинської міської ради.
21 червня на березі міського озера провели колоритний захід – етнофестиваль «Вогні Купала». Дійство, присвячене традиціям свята Івана Купала, організували з благодійною метою — зібрати кошти на підтримку військовослужбовців 14 ОМБр та 5-го батальйону «Любарт» бригади «Азов». Протягом заходу відвідувачі задонатили 60 тисяч 400 грн.
Зі сцени лунали мелодії Волинського краю у виконанні фольклорних колективів з Нововолинська та Володимирського району.
Окрасою фестивалю став показ двох етноколекцій одягу від студентів Володимирського педагогічного фахового коледжу та локація із старовинними костюмами з етногалереї «Русовичі» Марії Доліновської.
Протягом дня діяли тематичні локації з майстеркласами.
На гастрономічному майданчику «Смакує Україна» гостей частували смачними традиційними стравами із різних областей України: борщем з пампушками, рибною юшкою, пухкими варениками та кулешем.
Для любителів інтелектуальних розваг працювали зони для гри у шахи та шашки. Продемонструвати силу та вправність можна було на змаганнях з армрестлінгу.
Міський голова Борис Карпус привітав громаду з прийдешнім святом Різдва Івана Предтечі, відомим у народі як Івана Купала, та подякував мешканцям і гостям міста за активну підтримку українських Захисників.
На завершення фестивалю для гостей організатори підготували театрально-обрядове дійство до свята Івана Купала із «Утопленням Марени» — символічного прощання з темними силами, захопливого виступу із бойового гопака, палінням ватри та вогняним шоу.
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Про це повідомляють на сторінці Нововолинської міської ради.
21 червня на березі міського озера провели колоритний захід – етнофестиваль «Вогні Купала». Дійство, присвячене традиціям свята Івана Купала, організували з благодійною метою — зібрати кошти на підтримку військовослужбовців 14 ОМБр та 5-го батальйону «Любарт» бригади «Азов». Протягом заходу відвідувачі задонатили 60 тисяч 400 грн.
Зі сцени лунали мелодії Волинського краю у виконанні фольклорних колективів з Нововолинська та Володимирського району.
Окрасою фестивалю став показ двох етноколекцій одягу від студентів Володимирського педагогічного фахового коледжу та локація із старовинними костюмами з етногалереї «Русовичі» Марії Доліновської.
Протягом дня діяли тематичні локації з майстеркласами.
На гастрономічному майданчику «Смакує Україна» гостей частували смачними традиційними стравами із різних областей України: борщем з пампушками, рибною юшкою, пухкими варениками та кулешем.
Для любителів інтелектуальних розваг працювали зони для гри у шахи та шашки. Продемонструвати силу та вправність можна було на змаганнях з армрестлінгу.
Міський голова Борис Карпус привітав громаду з прийдешнім святом Різдва Івана Предтечі, відомим у народі як Івана Купала, та подякував мешканцям і гостям міста за активну підтримку українських Захисників.
На завершення фестивалю для гостей організатори підготували театрально-обрядове дійство до свята Івана Купала із «Утопленням Марени» — символічного прощання з темними силами, захопливого виступу із бойового гопака, палінням ватри та вогняним шоу.
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