На Волині під час етнофестивалю зібрали понад 60 тисяч на підтримку українського війська. ФОТО

На Волині під час етнофестивалю зібрали понад 60 тисяч на підтримку українського війська. ФОТО
У Нововолинську відбувся етнофестиваль «Вогні Купала», під час якого вдалося зібрати кошти на підтримку українського війська.

Про це повідомляють на сторінці Нововолинської міської ради.

21 червня на березі міського озера провели колоритний захід – етнофестиваль «Вогні Купала». Дійство, присвячене традиціям свята Івана Купала, організували з благодійною метою — зібрати кошти на підтримку військовослужбовців 14 ОМБр та 5-го батальйону «Любарт» бригади «Азов». Протягом заходу відвідувачі задонатили 60 тисяч 400 грн.

Зі сцени лунали мелодії Волинського краю у виконанні фольклорних колективів з Нововолинська та Володимирського району.
На Волині під час етнофестивалю зібрали понад 60 тисяч на підтримку українського війська. ФОТО
На Волині під час етнофестивалю зібрали понад 60 тисяч на підтримку українського війська. ФОТО


Окрасою фестивалю став показ двох етноколекцій одягу від студентів Володимирського педагогічного фахового коледжу та локація із старовинними костюмами з етногалереї «Русовичі» Марії Доліновської.
На Волині під час етнофестивалю зібрали понад 60 тисяч на підтримку українського війська. ФОТО

Протягом дня діяли тематичні локації з майстеркласами.
На Волині під час етнофестивалю зібрали понад 60 тисяч на підтримку українського війська. ФОТО


На гастрономічному майданчику «Смакує Україна» гостей частували смачними традиційними стравами із різних областей України: борщем з пампушками, рибною юшкою, пухкими варениками та кулешем.
На Волині під час етнофестивалю зібрали понад 60 тисяч на підтримку українського війська. ФОТО
На Волині під час етнофестивалю зібрали понад 60 тисяч на підтримку українського війська. ФОТО

Для любителів інтелектуальних розваг працювали зони для гри у шахи та шашки. Продемонструвати силу та вправність можна було на змаганнях з армрестлінгу.
На Волині під час етнофестивалю зібрали понад 60 тисяч на підтримку українського війська. ФОТО

Міський голова Борис Карпус привітав громаду з прийдешнім святом Різдва Івана Предтечі, відомим у народі як Івана Купала, та подякував мешканцям і гостям міста за активну підтримку українських Захисників.

На завершення фестивалю для гостей організатори підготували театрально-обрядове дійство до свята Івана Купала із «Утопленням Марени» — символічного прощання з темними силами, захопливого виступу із бойового гопака, палінням ватри та вогняним шоу.
На Волині під час етнофестивалю зібрали понад 60 тисяч на підтримку українського війська. ФОТО



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Теги: фестиваль, допомога, війна, гроші, збір, благодійність
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