Скільки на Волині коштують ягоди та гриби. ФОТО





Журналісти видання



Станом на 18 червня 2025 року літр лисичок поблизу села Буцинь Дубівської громади продавали за 150-200 гривень.



Продавці розповідали, що тихе полювання не може не тішити, але все ж доводиться немало обходити, аби назбирати лисичок або ж знайти красноголовців. Грибники кажуть, що, як правило, на гарні знахідки натрапляють на «своїх місцях».



«У мене чоловік по гриби ходить. І в березовому лісі збирає, і в хвойному. Обходить всі місця, які знає. То не просто зайшов у ліс − і ходиш, і збираєш», − розповіла продавчиня з села Буцинь.



«Хай і сухо, але лисички ростуть. Ще якби дощик, то грибів більше б наросло», − додала інша жінка.



Також пропонували чорницю та суницю. Пів літри чорниць можна було придбати за 150 гривень, а от суниці коштували ще дорожче – 200-250 гривень за пів літри. Це пояснювали тим, що зібрати суницю важче, і вона швидко втрачає свіжість.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині стартував сезон продажу грибів та лісових ягід.Журналісти видання Район. Стара Вижівка поцікавилися, що саме можна придбати та за якими цінами на Старовижівщині.Станом на 18 червня 2025 року літр лисичок поблизу села Буцинь Дубівської громади продавали за 150-200 гривень.Продавці розповідали, що тихе полювання не може не тішити, але все ж доводиться немало обходити, аби назбирати лисичок або ж знайти красноголовців. Грибники кажуть, що, як правило, на гарні знахідки натрапляють на «своїх місцях».«У мене чоловік по гриби ходить. І в березовому лісі збирає, і в хвойному. Обходить всі місця, які знає. То не просто зайшов у ліс − і ходиш, і збираєш», − розповіла продавчиня з села Буцинь.«Хай і сухо, але лисички ростуть. Ще якби дощик, то грибів більше б наросло», − додала інша жінка.Також пропонували чорницю та суницю. Пів літри чорниць можна було придбати за 150 гривень, а от суниці коштували ще дорожче – 200-250 гривень за пів літри. Це пояснювали тим, що зібрати суницю важче, і вона швидко втрачає свіжість.

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