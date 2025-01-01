Обласний перелік нематеріальної культурної спадщини Волині розширили





Засідання відбулось 18 червня, повідомили у коментарі



Елементи, які внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини:



традиція випікання паски — Рівненська громада;



давній спосіб засолювання сала — Рівненська громада;



столинські роги до короваю — Рівненська громада;



приготування вареників з гречаного борошна з солоним сиром — Шацька громада;



техніка вишивки «Ретязь за контурами малюнка (рисунка)» — Любешівська громада;



плетіння з лозового прута (лозоплетіння) — Луцька громада.



Техніку вишивки «Ретязь за контурами малюнка (рисунка)» та плетіння з лозового прута (лозоплетіння) рекомендують для подальшого просування до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України як унікальної практики, що має важливе значення для всієї української культурної спадщини.



Раніше, 1 квітня, до переліку доєднали ще 5 елементів. А саме:



«пиріжки з бобом (Бобівники)» у Ратнівській громаді;



традиція виготовлення та гри на дудці-колянці у Луцькій громаді;



традиція сушіння риби на соломі в Прилісненській громаді;



традиція засолювання сала в Рівненській громаді (сім’я Лесі Херло, с. Полапи);



традиційна страва «Затирка» в Рівненській громаді.



Комісія також рекомендує пиріжки з бобом, затирку, сушіння риби і дудку-коляницю до подальшого просування до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України.



Щодо традиції засолювання сала, рекомендують створити окрему категорію, яка об’єднуватиме різноманітні рецепти та традиції цього процесу з урахуванням локальних особливостей.



Пропонують також розвивати підкатегорії, які включатимуть як коління, так і соління сала, аби зберегти унікальні практики, пов’язані з традиційною кухнею Волині та України.



Тож тепер перелік налічує 48 елементів нематеріальної культурної спадщини в обласному переліку НКС. Однак, у центрі культури кажуть, що число буде змінюватись, бо деякі пункти можуть об’єднувати, або ж додавати елементи.



Формуванням переліку займаються фахівці Обласного науково-методичного центру культури, клубні заклади, майстри та носії нематеріальної культурної спадщини територіальних громад області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На черговому засіданні обласної комісії з формування Переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Волинської області затвердили ще шість елементів, які стали частиною культурної ідентичності регіону.Засідання відбулось 18 червня, повідомили у коментарі misto.media в обласному науково-методичному центрі культури.Елементи, які внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини:традиція випікання паски — Рівненська громада;давній спосіб засолювання сала — Рівненська громада;столинські роги до короваю — Рівненська громада;приготування вареників з гречаного борошна з солоним сиром — Шацька громада;техніка вишивки «Ретязь за контурами малюнка (рисунка)» — Любешівська громада;плетіння з лозового прута (лозоплетіння) — Луцька громада.Техніку вишивки «Ретязь за контурами малюнка (рисунка)» та плетіння з лозового прута (лозоплетіння) рекомендують для подальшого просування до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України як унікальної практики, що має важливе значення для всієї української культурної спадщини.Раніше, 1 квітня, до переліку доєднали ще 5 елементів. А саме:«пиріжки з бобом (Бобівники)» у Ратнівській громаді;традиція виготовлення та гри на дудці-колянці у Луцькій громаді;традиція сушіння риби на соломі в Прилісненській громаді;традиція засолювання сала в Рівненській громаді (сім’я Лесі Херло, с. Полапи);традиційна страва «Затирка» в Рівненській громаді.Комісія також рекомендує пиріжки з бобом, затирку, сушіння риби і дудку-коляницю до подальшого просування до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України.Щодо традиції засолювання сала, рекомендують створити окрему категорію, яка об’єднуватиме різноманітні рецепти та традиції цього процесу з урахуванням локальних особливостей.Пропонують також розвивати підкатегорії, які включатимуть як коління, так і соління сала, аби зберегти унікальні практики, пов’язані з традиційною кухнею Волині та України.Тож тепер перелік налічує 48 елементів нематеріальної культурної спадщини в обласному переліку НКС. Однак, у центрі культури кажуть, що число буде змінюватись, бо деякі пункти можуть об’єднувати, або ж додавати елементи.Формуванням переліку займаються фахівці Обласного науково-методичного центру культури, клубні заклади, майстри та носії нематеріальної культурної спадщини територіальних громад області.

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