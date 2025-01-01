Обласний перелік нематеріальної культурної спадщини Волині розширили

Обласний перелік нематеріальної культурної спадщини Волині розширили
На черговому засіданні обласної комісії з формування Переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Волинської області затвердили ще шість елементів, які стали частиною культурної ідентичності регіону.

Засідання відбулось 18 червня, повідомили у коментарі misto.media в обласному науково-методичному центрі культури.

Елементи, які внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини:

традиція випікання паски — Рівненська громада;

давній спосіб засолювання сала — Рівненська громада;

столинські роги до короваю — Рівненська громада;

приготування вареників з гречаного борошна з солоним сиром — Шацька громада;

техніка вишивки «Ретязь за контурами малюнка (рисунка)» — Любешівська громада;

плетіння з лозового прута (лозоплетіння) — Луцька громада.

Техніку вишивки «Ретязь за контурами малюнка (рисунка)» та плетіння з лозового прута (лозоплетіння) рекомендують для подальшого просування до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України як унікальної практики, що має важливе значення для всієї української культурної спадщини.

Раніше, 1 квітня, до переліку доєднали ще 5 елементів. А саме:

«пиріжки з бобом (Бобівники)» у Ратнівській громаді;

традиція виготовлення та гри на дудці-колянці у Луцькій громаді;

традиція сушіння риби на соломі в Прилісненській громаді;

традиція засолювання сала в Рівненській громаді (сім’я Лесі Херло, с. Полапи);

традиційна страва «Затирка» в Рівненській громаді.

Комісія також рекомендує пиріжки з бобом, затирку, сушіння риби і дудку-коляницю до подальшого просування до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України.

Щодо традиції засолювання сала, рекомендують створити окрему категорію, яка об’єднуватиме різноманітні рецепти та традиції цього процесу з урахуванням локальних особливостей.

Пропонують також розвивати підкатегорії, які включатимуть як коління, так і соління сала, аби зберегти унікальні практики, пов’язані з традиційною кухнею Волині та України.

Тож тепер перелік налічує 48 елементів нематеріальної культурної спадщини в обласному переліку НКС. Однак, у центрі культури кажуть, що число буде змінюватись, бо деякі пункти можуть об’єднувати, або ж додавати елементи.

Формуванням переліку займаються фахівці Обласного науково-методичного центру культури, клубні заклади, майстри та носії нематеріальної культурної спадщини територіальних громад області.

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