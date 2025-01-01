Обласний перелік нематеріальної культурної спадщини Волині розширили
22 червня, 18:51
На черговому засіданні обласної комісії з формування Переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Волинської області затвердили ще шість елементів, які стали частиною культурної ідентичності регіону.
Засідання відбулось 18 червня, повідомили у коментарі misto.media в обласному науково-методичному центрі культури.
Елементи, які внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини:
традиція випікання паски — Рівненська громада;
давній спосіб засолювання сала — Рівненська громада;
столинські роги до короваю — Рівненська громада;
приготування вареників з гречаного борошна з солоним сиром — Шацька громада;
техніка вишивки «Ретязь за контурами малюнка (рисунка)» — Любешівська громада;
плетіння з лозового прута (лозоплетіння) — Луцька громада.
Техніку вишивки «Ретязь за контурами малюнка (рисунка)» та плетіння з лозового прута (лозоплетіння) рекомендують для подальшого просування до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України як унікальної практики, що має важливе значення для всієї української культурної спадщини.
Раніше, 1 квітня, до переліку доєднали ще 5 елементів. А саме:
«пиріжки з бобом (Бобівники)» у Ратнівській громаді;
традиція виготовлення та гри на дудці-колянці у Луцькій громаді;
традиція сушіння риби на соломі в Прилісненській громаді;
традиція засолювання сала в Рівненській громаді (сім’я Лесі Херло, с. Полапи);
традиційна страва «Затирка» в Рівненській громаді.
Комісія також рекомендує пиріжки з бобом, затирку, сушіння риби і дудку-коляницю до подальшого просування до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України.
Щодо традиції засолювання сала, рекомендують створити окрему категорію, яка об’єднуватиме різноманітні рецепти та традиції цього процесу з урахуванням локальних особливостей.
Пропонують також розвивати підкатегорії, які включатимуть як коління, так і соління сала, аби зберегти унікальні практики, пов’язані з традиційною кухнею Волині та України.
Тож тепер перелік налічує 48 елементів нематеріальної культурної спадщини в обласному переліку НКС. Однак, у центрі культури кажуть, що число буде змінюватись, бо деякі пункти можуть об’єднувати, або ж додавати елементи.
Формуванням переліку займаються фахівці Обласного науково-методичного центру культури, клубні заклади, майстри та носії нематеріальної культурної спадщини територіальних громад області.
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Засідання відбулось 18 червня, повідомили у коментарі misto.media в обласному науково-методичному центрі культури.
Елементи, які внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини:
традиція випікання паски — Рівненська громада;
давній спосіб засолювання сала — Рівненська громада;
столинські роги до короваю — Рівненська громада;
приготування вареників з гречаного борошна з солоним сиром — Шацька громада;
техніка вишивки «Ретязь за контурами малюнка (рисунка)» — Любешівська громада;
плетіння з лозового прута (лозоплетіння) — Луцька громада.
Техніку вишивки «Ретязь за контурами малюнка (рисунка)» та плетіння з лозового прута (лозоплетіння) рекомендують для подальшого просування до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України як унікальної практики, що має важливе значення для всієї української культурної спадщини.
Раніше, 1 квітня, до переліку доєднали ще 5 елементів. А саме:
«пиріжки з бобом (Бобівники)» у Ратнівській громаді;
традиція виготовлення та гри на дудці-колянці у Луцькій громаді;
традиція сушіння риби на соломі в Прилісненській громаді;
традиція засолювання сала в Рівненській громаді (сім’я Лесі Херло, с. Полапи);
традиційна страва «Затирка» в Рівненській громаді.
Комісія також рекомендує пиріжки з бобом, затирку, сушіння риби і дудку-коляницю до подальшого просування до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України.
Щодо традиції засолювання сала, рекомендують створити окрему категорію, яка об’єднуватиме різноманітні рецепти та традиції цього процесу з урахуванням локальних особливостей.
Пропонують також розвивати підкатегорії, які включатимуть як коління, так і соління сала, аби зберегти унікальні практики, пов’язані з традиційною кухнею Волині та України.
Тож тепер перелік налічує 48 елементів нематеріальної культурної спадщини в обласному переліку НКС. Однак, у центрі культури кажуть, що число буде змінюватись, бо деякі пункти можуть об’єднувати, або ж додавати елементи.
Формуванням переліку займаються фахівці Обласного науково-методичного центру культури, клубні заклади, майстри та носії нематеріальної культурної спадщини територіальних громад області.
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