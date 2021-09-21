Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 23 червня





Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Так, у Луцьку 23 червня очікується мінлива хмарність. Без опадів. Видимість З-5 км. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 24-26°.



На території Волинської області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Видимість З-5 км. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 23-28°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 23 червня у Луцьку та на території Волинської області буде тепла, але вітряна погода.Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Так, у Луцьку 23 червня очікується мінлива хмарність. Без опадів. Видимість З-5 км. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 24-26°.На території Волинської області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Видимість З-5 км. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 23-28°.

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