Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 23 червня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 23 червня
У понеділок, 23 червня у Луцьку та на території Волинської області буде тепла, але вітряна погода.

Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Так, у Луцьку 23 червня очікується мінлива хмарність. Без опадів. Видимість З-5 км. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 24-26°.

На території Волинської області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Видимість З-5 км. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 23-28°.

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Теги: Волинь, Луцьк, хмарність, погода
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