Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 23 червня
Сьогодні, 20:00
У понеділок, 23 червня у Луцьку та на території Волинської області буде тепла, але вітряна погода.
Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Так, у Луцьку 23 червня очікується мінлива хмарність. Без опадів. Видимість З-5 км. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 24-26°.
На території Волинської області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Видимість З-5 км. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 23-28°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Так, у Луцьку 23 червня очікується мінлива хмарність. Без опадів. Видимість З-5 км. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 24-26°.
На території Волинської області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Видимість З-5 км. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 23-28°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 23 червня
Сьогодні, 20:00
Парки та пляжі в Луцьку оброблятимуть від кліщів
Сьогодні, 19:32
Скільки на Волині коштують ягоди та гриби. ФОТО
Сьогодні, 18:05