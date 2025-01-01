75 тисяч за побиття: на Волині суд зобов’язав батьків школяра відшкодувати шкоду





Про це йдеться у вироку Горохівського районного суду, передають



Інцидент стався 23 лютого 2024 року в приміщенні Мирненського ліцею. Одинадцятикласник після конфлікту побив іншого школяра ногами і кулаками. У потерпілого діагностували синці і струс головного мозку.



Дії кваліфікували за ч. 2 ст. 125 КК України (умисне завдання потерпілому легких тілесних ушкоджень).



На судовому засіданні обвинувачений розповів, що конфлікту передувала низка непорозумінь із потерпілим. Хлопець зазначив, що попросив у нього вибачення.



Малолітній потерпілий повідомив, що інцидент стався в день його народження. За словами школяра, спершу кривдник намагався відібрати шоколадку, якою він хотів пригостити вчительку. Потім поставив йому підніжку, притиснув до кутка, копав ногами по стегнах, плюнув.



А ще обвинувачений розпилив школяру в обличчя засіб для миття вікон. Згодом став зухвало бити руками і ногами. Хлопця госпіталізували, у лікарні він пробув кілька днів. Через таку подію відвідував психолога.



Суд призначив неповнолітньому штраф у розмірі 850 гривень. Його батьки мають відшкодувати сім’ї школяра 45 тисяч гривень моральних збитків та 30 тисяч за правничу допомогу.

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