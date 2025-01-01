Ремонт каналізаційного колектора біля Завокзального ринку у Луцьку обійдеться в 12 млн грн





Роботи почали ще у травні. Тоді там виникла аварія через засмічення, повідомили у коментарі



Коли її усунули, обстежили об’єкт і виявили, що колектор потрібно міняти, бо він у критичному стані.



«Вже розробили проєктно-кошторисну документацію на цю ділянку, визначаємось з фінансуванням, але загалом на це треба не менше 12 млн грн», — зазначили у КП «Луцькводоканал».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вул. Карпенка-Карого біля Завокзального ринку у Луцьку триває ремонт великогабаритного каналізаційного колектора.Роботи почали ще у травні. Тоді там виникла аварія через засмічення, повідомили у коментарі misto.media в пресслужбі КП «Луцькводоканал».Коли її усунули, обстежили об’єкт і виявили, що колектор потрібно міняти, бо він у критичному стані.«Вже розробили проєктно-кошторисну документацію на цю ділянку, визначаємось з фінансуванням, але загалом на це треба не менше 12 млн грн», — зазначили у КП «Луцькводоканал».

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