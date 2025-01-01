Ремонт каналізаційного колектора біля Завокзального ринку у Луцьку обійдеться в 12 млн грн
Сьогодні, 22:12
На вул. Карпенка-Карого біля Завокзального ринку у Луцьку триває ремонт великогабаритного каналізаційного колектора.
Роботи почали ще у травні. Тоді там виникла аварія через засмічення, повідомили у коментарі misto.media в пресслужбі КП «Луцькводоканал».
Коли її усунули, обстежили об’єкт і виявили, що колектор потрібно міняти, бо він у критичному стані.
«Вже розробили проєктно-кошторисну документацію на цю ділянку, визначаємось з фінансуванням, але загалом на це треба не менше 12 млн грн», — зазначили у КП «Луцькводоканал».
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Роботи почали ще у травні. Тоді там виникла аварія через засмічення, повідомили у коментарі misto.media в пресслужбі КП «Луцькводоканал».
Коли її усунули, обстежили об’єкт і виявили, що колектор потрібно міняти, бо він у критичному стані.
«Вже розробили проєктно-кошторисну документацію на цю ділянку, визначаємось з фінансуванням, але загалом на це треба не менше 12 млн грн», — зазначили у КП «Луцькводоканал».
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