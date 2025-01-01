Чернишов повернувся в Україну після чуток про втечу





Про це він повідомив у Facebook, передає



“Нарешті вдома. Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним) завершено. Завтра – повертаюся до роботи в Кабміні: будемо втілювати домовленості на практиці. Зокрема, працюватимемо над максимальним збереженням вже наявної підтримки наших громадян в країнах-членах ЄС”, – йдеться у дописі.



Як акцентував Чернишов, кампанію дискредитації розберуть по фактах.



“Правда завжди перемагає”, – підкреслив він.



Нагадаємо: з 10 червня Чернишов перебував у поїздках до Чехії, Австрії та Франції. 17 червня він дистанційно відкрив форум «Human Capital Dimension at the URC 2025» у Києві, присвячений поверненню українців з-за кордону



Раніше журналіст “Української правди” Михайло Ткач повідомляв, що Чернишов “не повернувся в Україну на тлі підозр, висунутих його колишнім підлеглим” і “кордон він не перетинав у зворотному напрямку”.



Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше пояснив, що документально його відрядження тривало до кінця тижня, тому відсутність міністра була законною.



На хвилю чуток щодо задовгої відсутності віцепрем’єра Чернишова відреагував і український президент Володимир Зеленський.



Він коротко пояснив, що віцепрем’єр перебуває у службовому відрядженні за кордоном і додав, що той скоро повернеться.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр з питань національної єдності Олексій Чернишов заявив, що він повернувся із закордонного відрядження в Україну.Про це він повідомив у Facebook, передає «Комерсант Український» “Нарешті вдома. Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним) завершено. Завтра – повертаюся до роботи в Кабміні: будемо втілювати домовленості на практиці. Зокрема, працюватимемо над максимальним збереженням вже наявної підтримки наших громадян в країнах-членах ЄС”, – йдеться у дописі.Як акцентував Чернишов, кампанію дискредитації розберуть по фактах.“Правда завжди перемагає”, – підкреслив він.Нагадаємо: з 10 червня Чернишов перебував у поїздках до Чехії, Австрії та Франції. 17 червня він дистанційно відкрив форум «Human Capital Dimension at the URC 2025» у Києві, присвячений поверненню українців з-за кордонуРаніше журналіст “Української правди” Михайло Ткач повідомляв, що Чернишов “не повернувся в Україну на тлі підозр, висунутих його колишнім підлеглим” і “кордон він не перетинав у зворотному напрямку”.Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше пояснив, що документально його відрядження тривало до кінця тижня, тому відсутність міністра була законною.На хвилю чуток щодо задовгої відсутності віцепрем’єра Чернишова відреагував і український президент Володимир Зеленський.Він коротко пояснив, що віцепрем’єр перебуває у службовому відрядженні за кордоном і додав, що той скоро повернеться.

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