Чернишов повернувся в Україну після чуток про втечу
Сьогодні, 23:19
Міністр з питань національної єдності Олексій Чернишов заявив, що він повернувся із закордонного відрядження в Україну.
Про це він повідомив у Facebook, передає «Комерсант Український».
“Нарешті вдома. Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним) завершено. Завтра – повертаюся до роботи в Кабміні: будемо втілювати домовленості на практиці. Зокрема, працюватимемо над максимальним збереженням вже наявної підтримки наших громадян в країнах-членах ЄС”, – йдеться у дописі.
Як акцентував Чернишов, кампанію дискредитації розберуть по фактах.
“Правда завжди перемагає”, – підкреслив він.
Нагадаємо: з 10 червня Чернишов перебував у поїздках до Чехії, Австрії та Франції. 17 червня він дистанційно відкрив форум «Human Capital Dimension at the URC 2025» у Києві, присвячений поверненню українців з-за кордону
Раніше журналіст “Української правди” Михайло Ткач повідомляв, що Чернишов “не повернувся в Україну на тлі підозр, висунутих його колишнім підлеглим” і “кордон він не перетинав у зворотному напрямку”.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше пояснив, що документально його відрядження тривало до кінця тижня, тому відсутність міністра була законною.
На хвилю чуток щодо задовгої відсутності віцепрем’єра Чернишова відреагував і український президент Володимир Зеленський.
Він коротко пояснив, що віцепрем’єр перебуває у службовому відрядженні за кордоном і додав, що той скоро повернеться.
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Про це він повідомив у Facebook, передає «Комерсант Український».
“Нарешті вдома. Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним) завершено. Завтра – повертаюся до роботи в Кабміні: будемо втілювати домовленості на практиці. Зокрема, працюватимемо над максимальним збереженням вже наявної підтримки наших громадян в країнах-членах ЄС”, – йдеться у дописі.
Як акцентував Чернишов, кампанію дискредитації розберуть по фактах.
“Правда завжди перемагає”, – підкреслив він.
Нагадаємо: з 10 червня Чернишов перебував у поїздках до Чехії, Австрії та Франції. 17 червня він дистанційно відкрив форум «Human Capital Dimension at the URC 2025» у Києві, присвячений поверненню українців з-за кордону
Раніше журналіст “Української правди” Михайло Ткач повідомляв, що Чернишов “не повернувся в Україну на тлі підозр, висунутих його колишнім підлеглим” і “кордон він не перетинав у зворотному напрямку”.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше пояснив, що документально його відрядження тривало до кінця тижня, тому відсутність міністра була законною.
На хвилю чуток щодо задовгої відсутності віцепрем’єра Чернишова відреагував і український президент Володимир Зеленський.
Він коротко пояснив, що віцепрем’єр перебуває у службовому відрядженні за кордоном і додав, що той скоро повернеться.
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