Чи очікувати магнітні бурі 23 червня: прогноз

У понеділок, 23 червня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується.Про це повідомляє Meteoprog.Зазначається, що напередодні сонячна активність була на високому рівні. На Сонці відбулися 2 спалахи класу В і два спалахи класу С. Вони практично не впливають на Землю.Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.За даними meteoagent, 23 червня очікується магнітна буря з К-індексом 3,7 (жовтий рівень). Такі бурі вважаються незначними та часто залишаються непоміченими.