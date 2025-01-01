Чи очікувати магнітні бурі 23 червня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 23 червня: прогноз
У понеділок, 23 червня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog.

Зазначається, що напередодні сонячна активність була на високому рівні. На Сонці відбулися 2 спалахи класу В і два спалахи класу С. Вони практично не впливають на Землю.

Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.

За даними meteoagent, 23 червня очікується магнітна буря з К-індексом 3,7 (жовтий рівень). Такі бурі вважаються незначними та часто залишаються непоміченими.

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Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
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