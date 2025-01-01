Курс валют на 23 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 23 червня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 1 копійку і становить 41,85 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,85 (+13 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,20 (+15 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,30 (+12 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,85 (+13 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,20 (+15 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,30 (+12 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют на 23 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 23 червня: прогноз
Сьогодні, 01:30
23 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Чернишов повернувся в Україну після чуток про втечу
22 червня, 23:19
Ремонт каналізаційного колектора біля Завокзального ринку у Луцьку обійдеться в 12 млн грн
22 червня, 22:12