Курс валют на 23 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 41,85 (+13 коп.)



Курс євро

1 євро — 48,20 (+15 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,30 (+12 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 23 червня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 1 копійку і становить 41,85 гривні.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 41,85 (+13 коп.)Курс євро1 євро — 48,20 (+15 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,30 (+12 коп.)

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