Літня спека повертається: прогноз погоди в Україні на тиждень





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Наступний тиждень, 23 червня, розпочнеться з тепла, але на спеку очікувати не варто. Схід України накриють дощі з грозами.



Температура повітря:



на півночі: вдень +19 +23 градуси, вночі +9 +13 градусів;

на сході: вдень +18 +25 градусів, вночі +13 +15;

у центрі: вдень +21 +23, вночі +11 +15 градусів;

на півдні: вдень +25 +27 градусів, вночі +11 +13;

на заході: вдень +23 +28, вночі +9 +13 градусів.



У вівторок, 24 червня, дощі зі сходу перейдуть на північні та центральні області. За прогнозом синоптиків, у цих регіонах також можливі грози.



Температура повітря:



на півночі: вдень +22 +25 градусів, вночі +11 +15 градусів;

на сході: вдень +23 +31 градус, вночі +11 +15;

у центрі: вдень +25 +30, вночі +13 +15 градусів;

на півдні: вдень +29 +31 градус, вночі +13 +15;

на заході: вдень +23 +27, вночі +15 +17 градусів.



Середа, 25 червня, буде майже без дощів. Опади очікуються лише на півночі України. При цьому в Україну прийде справжня літня спека.



Температура повітря:



на півночі: вдень +22 +26 градусів, вночі +13 +16 градусів;

на сході: вдень +24 +33 градуси, вночі +15 +18;

у центрі: вдень +25 +29, вночі +14 +19 градусів;

на півдні: вдень +31 +33 градуси, вночі +17 +20;

на заході: вдень +24 +31, вночі +14 +17 градусів.



У четвер, 26 червня, дощі прогнозуються лише в кількох областях - Луганській, Донецькій, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській.



Температура повітря:



на півночі: вдень +24 +26 градусів, вночі +13 +16 градусів;

на сході: вдень +25 +33 градуси, вночі +15 +18;

у центрі: вдень +25 +29, вночі +14 +20 градусів;

на півдні: вдень +31 +33 градуси, вночі +17 +20;

на заході: вдень +24 +31, вночі +14 +17 градусів.



Під кінець тижня більшість областей України знову підмочать дощі. У п'ятницю, 27 червня, опадів не буде лише на сході та у Херсонській області. На решті території очікуються помірні дощі.



Температура повітря:



на півночі: вдень +24 +26 градусів, вночі +14 +16 градусів;

на сході: вдень +25 +32 градуси, вночі +15 +18;

у центрі: вдень +28 +32, вночі +15 +18 градусів;

на півдні: вдень +28 +33 градуси, вночі +19 +21;

на заході: вдень +24 +28, вночі +14 +17 градусів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тиждень, 23-27 червня, в Україні почнеться з теплої, але нестабільної погоди. У кількох областях очікуються дощі та грози, а ближче до середи повернеться справжня літня спека.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Наступний тиждень, 23 червня, розпочнеться з тепла, але на спеку очікувати не варто. Схід України накриють дощі з грозами.Температура повітря:на півночі: вдень +19 +23 градуси, вночі +9 +13 градусів;на сході: вдень +18 +25 градусів, вночі +13 +15;у центрі: вдень +21 +23, вночі +11 +15 градусів;на півдні: вдень +25 +27 градусів, вночі +11 +13;на заході: вдень +23 +28, вночі +9 +13 градусів.У вівторок, 24 червня, дощі зі сходу перейдуть на північні та центральні області. За прогнозом синоптиків, у цих регіонах також можливі грози.Температура повітря:на півночі: вдень +22 +25 градусів, вночі +11 +15 градусів;на сході: вдень +23 +31 градус, вночі +11 +15;у центрі: вдень +25 +30, вночі +13 +15 градусів;на півдні: вдень +29 +31 градус, вночі +13 +15;на заході: вдень +23 +27, вночі +15 +17 градусів.Середа, 25 червня, буде майже без дощів. Опади очікуються лише на півночі України. При цьому в Україну прийде справжня літня спека.Температура повітря:на півночі: вдень +22 +26 градусів, вночі +13 +16 градусів;на сході: вдень +24 +33 градуси, вночі +15 +18;у центрі: вдень +25 +29, вночі +14 +19 градусів;на півдні: вдень +31 +33 градуси, вночі +17 +20;на заході: вдень +24 +31, вночі +14 +17 градусів.У четвер, 26 червня, дощі прогнозуються лише в кількох областях - Луганській, Донецькій, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській.Температура повітря:на півночі: вдень +24 +26 градусів, вночі +13 +16 градусів;на сході: вдень +25 +33 градуси, вночі +15 +18;у центрі: вдень +25 +29, вночі +14 +20 градусів;на півдні: вдень +31 +33 градуси, вночі +17 +20;на заході: вдень +24 +31, вночі +14 +17 градусів.Під кінець тижня більшість областей України знову підмочать дощі. У п'ятницю, 27 червня, опадів не буде лише на сході та у Херсонській області. На решті території очікуються помірні дощі.Температура повітря:на півночі: вдень +24 +26 градусів, вночі +14 +16 градусів;на сході: вдень +25 +32 градуси, вночі +15 +18;у центрі: вдень +28 +32, вночі +15 +18 градусів;на півдні: вдень +28 +33 градуси, вночі +19 +21;на заході: вдень +24 +28, вночі +14 +17 градусів.

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