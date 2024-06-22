На Волині школяр облаяв учителів у ліцеї: суд притягнув до відповідальності його матір





Як йдеться постанові Рожищенського районного суду, 31 березня чотирнадцятирічний хлопець висловлювався нецензурною лайкою в бік педагогічного колективу Дубищенського ліцею. Своїми діями юнак скоїв дрібне хуліганствопишуть



До відповідальності притягнули матір хлопця за неналежне виховання сина. Проте на розгляд справи у суд жінка не з’явилася, хоча була повідомлена належним чином.



Суддя, дослідивши заяви вчителів навчального закладу, письмові пояснення та рапорт поліцейського, визнав жінку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 184 Адміністративного кодексу (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей). Тож волинянка змушена буде сплатити штраф у 850 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині неповнолітній учень поскандалив у ліцеї та облаяв вчителів, а до відповідальності притягнули його матір.Як йдеться постанові Рожищенського районного суду, 31 березня чотирнадцятирічний хлопець висловлювався нецензурною лайкою в бік педагогічного колективу Дубищенського ліцею. Своїми діями юнак скоїв дрібне хуліганствопишуть Волинські новини До відповідальності притягнули матір хлопця за неналежне виховання сина. Проте на розгляд справи у суд жінка не з’явилася, хоча була повідомлена належним чином.Суддя, дослідивши заяви вчителів навчального закладу, письмові пояснення та рапорт поліцейського, визнав жінку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 184 Адміністративного кодексу (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей). Тож волинянка змушена буде сплатити штраф у 850 гривень.

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