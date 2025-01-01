Атака на Київ: 4 загиблих та понад 15 поранених

Четверо загиблих та понад 15 постраждалих внаслідок. Поліцейські фіксують черговий злочин країни-агресора.Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.Вночі рф вдарила по Києву БпЛА та балістикою. Пошкоджені житлові будинки, територія бізнес-центру, освітні та медичні заклади, станцію метро, автомобілі.Наразі відомо про чотирьох загиблих у Шевченківському районі, де було зруйновано цілий під’їзд житлової багатоповерхівки. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Розгорнуто роботу штаб, де правоохоронці приймають звернення громадян.Станом на 07:30 за допомогою до медиків звернулось 16 осіб, серед них - одна дитина. Кількість потерпілих зростає.Поліцейські задіяні до ліквідації наслідків ворожої атаки та для документування воєнного злочину. Інформація оновлюється.