Атака на Київ: 4 загиблих та понад 15 поранених

Атака на Київ: 4 загиблих та понад 15 поранених
Четверо загиблих та понад 15 постраждалих внаслідок ворожої атаки на столицю. Поліцейські фіксують черговий злочин країни-агресора.

Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.

Вночі рф вдарила по Києву БпЛА та балістикою. Пошкоджені житлові будинки, територія бізнес-центру, освітні та медичні заклади, станцію метро, автомобілі.

Наразі відомо про чотирьох загиблих у Шевченківському районі, де було зруйновано цілий під’їзд житлової багатоповерхівки. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Розгорнуто роботу штаб, де правоохоронці приймають звернення громадян.

Станом на 07:30 за допомогою до медиків звернулось 16 осіб, серед них - одна дитина. Кількість потерпілих зростає.

Поліцейські задіяні до ліквідації наслідків ворожої атаки та для документування воєнного злочину. Інформація оновлюється.


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Теги: обстріл, війна
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