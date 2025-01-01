Атака на Київ: 4 загиблих та понад 15 поранених
Сьогодні, 08:04
Четверо загиблих та понад 15 постраждалих внаслідок ворожої атаки на столицю. Поліцейські фіксують черговий злочин країни-агресора.
Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Вночі рф вдарила по Києву БпЛА та балістикою. Пошкоджені житлові будинки, територія бізнес-центру, освітні та медичні заклади, станцію метро, автомобілі.
Наразі відомо про чотирьох загиблих у Шевченківському районі, де було зруйновано цілий під’їзд житлової багатоповерхівки. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Розгорнуто роботу штаб, де правоохоронці приймають звернення громадян.
Станом на 07:30 за допомогою до медиків звернулось 16 осіб, серед них - одна дитина. Кількість потерпілих зростає.
Поліцейські задіяні до ліквідації наслідків ворожої атаки та для документування воєнного злочину. Інформація оновлюється.
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Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Вночі рф вдарила по Києву БпЛА та балістикою. Пошкоджені житлові будинки, територія бізнес-центру, освітні та медичні заклади, станцію метро, автомобілі.
Наразі відомо про чотирьох загиблих у Шевченківському районі, де було зруйновано цілий під’їзд житлової багатоповерхівки. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Розгорнуто роботу штаб, де правоохоронці приймають звернення громадян.
Станом на 07:30 за допомогою до медиків звернулось 16 осіб, серед них - одна дитина. Кількість потерпілих зростає.
Поліцейські задіяні до ліквідації наслідків ворожої атаки та для документування воєнного злочину. Інформація оновлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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