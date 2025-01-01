Уночі росія атакувала Україну 352 дронами та 18 ракетами

Уночі росія атакувала Україну 352 дронами та 18 ракетами
У ніч на 23 червня російські війська атакували Україну 368 засобами повітряного нападу. Протиповітряна оборона знешкодила 354 ворожі цілі.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Так, російські війська вдарили по Україну крилатими та балістичними ракетами «Іскандер», а також ударними дронами Shahed та безпілотниками інших типів. Основною ціллю атаки було місто Київ та область.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

У результаті бойової роботи вдалося знешкодити:

7 з 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 (ще 3 ракети були локаційно втрачені);

5 із 5 крилатих ракет «Іскандер-К»;

146 із 352 ударних дронів Shahed та безпілотників інших типів (ще 193 дрони були локаційно втрачені).

Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях у місті Київ та Київській області.

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Теги: Росія, війна
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