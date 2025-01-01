Спомин про Героя. Волинянин збив ворожого винищувача, але і сам поліг

Учора, 22 червня, волиняни вшанували пам’ять краянинаіз села Мирославка, якийПро це повідомляє Рожищенська міськрада.Старший солдат 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади Матвій Оверчук на позивний Овер загинув 22 червня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу села Біла Гора на Донеччині. Йому навіки 26…Як щирий патріот своєї держави, Матвій Оверчук добровольцем став на захист України, своєї родини, коханої дружини та маленького синочка.Стрілець Матвій Оверчук загинув, зробивши свій перший постріл з ПЗРК "Ігла" та влучивши у ворожий винищувач. Та ворог натомість поцілив у місце, де перебував волинянин.За наш спокій, за мир в Україні, за майбутнє своїх рідних Матвій Оверчук віддав своє молоде життя. І це гідний приклад справжнього героїзму та самопожертви.За особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, загиблого захисника України Матвія Оверчука з Мирославки нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно.«Згадаймо нашого земляка Матвія Оверчука в день його загибелі добрим словом, щирою молитвою, скорботним мовчанням. Герої не вмирають! Слава Україні!»