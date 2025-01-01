Волиняни віддали останню шану Герою Олександру Величку
Сьогодні, 09:50
Учора, 22 червня, у селі Рудники на Волині краяни, схиливши голови у глибокій скорботі, провели в останню земну дорогу Захисника – військовослужбовця Олександра Величка.
Про це у фейсбуці повідомила Колківська селищна рада.
Олександр був сином, надійним плечем для своїх батьків, коханим чоловіком для дружини та люблячим батьком для дітей. Його смерть – це невимовний біль та гірка втрата для всієї родини та громади.
Прощання з Героєм відбулося з усіма почестями та у супроводі військового оркестру. Люди, що зібралися вздовж маршруту, схиляли коліна, віддаючи останню шану воїну.
Чин похорону відбувся у місцевому Храмі Покрови Пресвятої Богородиці, після чого Героя поховали на сільському кладовищі села Рудники.
«Висловлюємо найглибші співчуття батькам, дружині, дітям та усім рідним і близьким Олександра Величка. Нехай світла пам'ять про його жертовність та мужність назавжди залишиться у наших серцях. Вічна шана і слава Герою!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомила Колківська селищна рада.
Олександр був сином, надійним плечем для своїх батьків, коханим чоловіком для дружини та люблячим батьком для дітей. Його смерть – це невимовний біль та гірка втрата для всієї родини та громади.
Прощання з Героєм відбулося з усіма почестями та у супроводі військового оркестру. Люди, що зібралися вздовж маршруту, схиляли коліна, віддаючи останню шану воїну.
Чин похорону відбувся у місцевому Храмі Покрови Пресвятої Богородиці, після чого Героя поховали на сільському кладовищі села Рудники.
«Висловлюємо найглибші співчуття батькам, дружині, дітям та усім рідним і близьким Олександра Величка. Нехай світла пам'ять про його жертовність та мужність назавжди залишиться у наших серцях. Вічна шана і слава Герою!» - йдеться у повідомленні.
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