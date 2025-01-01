На Волині авто збило бабусю з онучкою





Про це пишуть



Дорожньо-транспортна пригода трапилася 21 червня у селі Пульмо Ковельського району.



Як розповіли знайомі постраждалої сім'ї, водій авто здійснив наїзд на бабусю з внучкою, коли ті на велосипеді їхали у магазин. Обоє отримали тілесні ушкодження.



На місці події працювали дві бригади медиків та слідчо-оперативна група. Постраждалих госпіталізували у лікарню.



Нині дитина у важкому стані перебуває у відділенні реанімації, бабуся також у медичному закладі на лікуванні.



Деталі згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Пульмо на Волині автомобіль збив бабусю та онуку, які прямували велосипедом.Про це пишуть Волинські Новини Дорожньо-транспортна21 червня у селі Пульмо Ковельського району.Як розповіли знайомі постраждалої сім'ї, водій авто здійснив наїзд на бабусю з внучкою, коли ті на велосипеді їхали у магазин. Обоє отримали тілесні ушкодження.На місці події працювали дві бригади медиків та слідчо-оперативна група. Постраждалих госпіталізували у лікарню.Нині дитина у важкому стані перебуває у відділенні реанімації, бабуся також у медичному закладі на лікуванні.Деталі згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію