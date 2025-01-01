На Волині авто збило бабусю з онучкою
Сьогодні, 10:11
У селі Пульмо на Волині автомобіль збив бабусю та онуку, які прямували велосипедом.
Про це пишуть Волинські Новини.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 21 червня у селі Пульмо Ковельського району.
Як розповіли знайомі постраждалої сім'ї, водій авто здійснив наїзд на бабусю з внучкою, коли ті на велосипеді їхали у магазин. Обоє отримали тілесні ушкодження.
На місці події працювали дві бригади медиків та слідчо-оперативна група. Постраждалих госпіталізували у лікарню.
Нині дитина у важкому стані перебуває у відділенні реанімації, бабуся також у медичному закладі на лікуванні.
Деталі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пишуть Волинські Новини.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 21 червня у селі Пульмо Ковельського району.
Як розповіли знайомі постраждалої сім'ї, водій авто здійснив наїзд на бабусю з внучкою, коли ті на велосипеді їхали у магазин. Обоє отримали тілесні ушкодження.
На місці події працювали дві бригади медиків та слідчо-оперативна група. Постраждалих госпіталізували у лікарню.
Нині дитина у важкому стані перебуває у відділенні реанімації, бабуся також у медичному закладі на лікуванні.
Деталі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині авто збило бабусю з онучкою
Сьогодні, 10:11
Волиняни віддали останню шану Герою Олександру Величку
Сьогодні, 09:50