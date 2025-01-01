На Волині авто збило бабусю з онучкою

На Волині авто збило бабусю з онучкою
У селі Пульмо на Волині автомобіль збив бабусю та онуку, які прямували велосипедом.

Про це пишуть Волинські Новини.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 21 червня у селі Пульмо Ковельського району.

Як розповіли знайомі постраждалої сім'ї, водій авто здійснив наїзд на бабусю з внучкою, коли ті на велосипеді їхали у магазин. Обоє отримали тілесні ушкодження.

На місці події працювали дві бригади медиків та слідчо-оперативна група. Постраждалих госпіталізували у лікарню.

Нині дитина у важкому стані перебуває у відділенні реанімації, бабуся також у медичному закладі на лікуванні.

Деталі згодом.

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Теги: ДТП, Волинь
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