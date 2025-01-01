Під завалами багатоповерхівки у Краматорську може перебувати людина, - ДСНС

Під завалами багатоповерхівки у Краматорську може перебувати людина, - ДСНС
На Донеччині вже другу добу триває рятувальна операція після ворожого обстрілу Краматорська.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

Російська авіабомба зруйнувала частину житлової 4-поверхівки. Попередньо, під завалами може залишатися ще одна людина.

Загалом внаслідок обстрілу загинуло четверо осіб, тіла яких рятувальники деблокували з-під завалів. Поранені 4 людини, троє з яких врятували надзвичайники.

Розібрані 230 тонн зруйнованих конструкцій.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.


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Теги: обстріл, війна
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