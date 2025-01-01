Під завалами багатоповерхівки у Краматорську може перебувати людина, - ДСНС

ворожого обстрілу Краматорська.



Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.



Російська авіабомба зруйнувала частину житлової 4-поверхівки. Попередньо, під завалами може залишатися ще одна людина.



Загалом внаслідок обстрілу загинуло четверо осіб, тіла яких рятувальники деблокували з-під завалів. Поранені 4 людини, троє з яких врятували надзвичайники.



Розібрані 230 тонн зруйнованих конструкцій.



Аварійно-рятувальні роботи тривають.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині вже другу добу триває рятувальна операція післяКраматорська.Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.Російська авіабомба зруйнувала частину житлової 4-поверхівки. Попередньо, під завалами може залишатися ще одна людина.Загалом внаслідок обстрілу загинуло четверо осіб, тіла яких рятувальники деблокували з-під завалів. Поранені 4 людини, троє з яких врятували надзвичайники.Розібрані 230 тонн зруйнованих конструкцій.Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію