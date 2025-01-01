Під завалами багатоповерхівки у Краматорську може перебувати людина, - ДСНС
Сьогодні, 10:30
На Донеччині вже другу добу триває рятувальна операція після ворожого обстрілу Краматорська.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Російська авіабомба зруйнувала частину житлової 4-поверхівки. Попередньо, під завалами може залишатися ще одна людина.
Загалом внаслідок обстрілу загинуло четверо осіб, тіла яких рятувальники деблокували з-під завалів. Поранені 4 людини, троє з яких врятували надзвичайники.
Розібрані 230 тонн зруйнованих конструкцій.
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
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Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Російська авіабомба зруйнувала частину житлової 4-поверхівки. Попередньо, під завалами може залишатися ще одна людина.
Загалом внаслідок обстрілу загинуло четверо осіб, тіла яких рятувальники деблокували з-під завалів. Поранені 4 людини, троє з яких врятували надзвичайники.
Розібрані 230 тонн зруйнованих конструкцій.
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
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