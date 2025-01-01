Повідомили деталі аварії на Волині, у якій постраждала жінка з 5-річною дівчинкою

На Волині слідчі зʼясовують обставини аварій, що трапилися у суботу, 21 червня.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У селі Пульмо 34-річний водій автомобіля Volkswagen не дотримався безпечного інтервалу та допустив зіткнення правою боковою частиною автомобіля з велосипедисткою - 64-річною місцевою мешканкою. Також на велосипеді була пасажирка - 5-річна дівчинка., їх госпіталізували до лікарень.На вулиці Ковельській, у Луцьку, 45-річний водій автомобіля Fiat зіткнувся із мотоциклом Lifan. На двоколісному перебували 24-річний керманич та 25-річна пасажирка. Обох їх у важкому стані госпіталізували до медзакладу.За фактами аварій слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Усі обставини ДТП будуть зʼясовані під час досудових розслідувань.