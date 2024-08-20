На Волині платників податків обслуговує сурдоперекладач

На Волині платників податків обслуговує сурдоперекладач
На Волині у Центрах обслуговування платників можна отримати послугу онлайн-сурдоперекладу.

Про це у фейсбуці повідомила Підгайцівська сільрада.

На прохання відвідувача з порушенням слуху у кожному з Центрів обслуговування платників Волині можна отримати послугу перекладу на українську жестову мову/ з української жестової мови. Така комунікація стала можливою завдяки сервісу УТОГ, до реалізації якого залучені професійні перекладачі жестової мови.

Спільні наміри ГУ ДПС у Волинській області та Волинської обласної організації УТОГ удосконалити формат надання адміністративних і консультаційних послуг людям з порушенням слуху закріплено у Договорі про співпрацю.

Відтак із 17 червня 2025 року жестомовні особи мають можливість спілкуватися з податківцями за посередництвом онлайн -сурдоперекладача.

Якщо ви потребуєте допомоги онлайн-сурдоперекладача при замовленні адмінпослуг у податковій службі, то варто про це повідомити спеціаліста у Центрі обслуговування платників, який повинен підключити сервіс УТОГ та забезпечити відвідувачу з порушенням слуху режим відеозв’язку з професійним перекладачем жестової мови.

У Головному управлінні ДПС у Волинській області наголошують: податкова служба враховує особливості всіх платників податків щоб допомогти кожному, прибираючи фізичні перепони та бар’єри в комунікації.

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Теги: податки, Волинь
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