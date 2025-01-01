У Києві вже 7 загиблих внаслідок російського удару





Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.



Станом на 12 годину відомо про сімох убитих і 31 пораненого, зокрема чотирьох дітей (серед них – дівчина 15 років). Ушпиталені 12 людей.



Найбільше постраждав Шевченківський район, де росіяни зруйнували цілий під'їзд п'ятиповерхівки. Там триває пошукова операція.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 23 червня Росія атакувала Київ дронами, також оголошували балістичну загрозу та загрозу крилатих ракет. Від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони.Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністраціїСтаном на 12 годину відомо про сімох убитих і 31 пораненого, зокрема чотирьох дітей (серед них – дівчина 15 років). Ушпиталені 12 людей.Найбільше постраждав Шевченківський район, де росіяни зруйнували цілий під'їзд п'ятиповерхівки. Там триває пошукова операція.

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