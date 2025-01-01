49 днів пекла: фільм про воїна волинської бригади на позиціях

позиціях в Торецьку.



Про це у фейсбуці повідомляє 100-та бригада.



За допомогою смартфона чоловік вів відеощоденник – записував розповіді про свої бойові будні, уявно звертаючись до дружини та сина.



«Без жодного перебільшення унікальні кадри, які показують війну без ретуші – такою, як вона є насправді», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Приголомшливий мініфільм журналістів «Радіо Свобода» (програма «Донбас. Реалії») – про бійця-піхотинця волинської 100-ї окремої механізованої бригади, який впродовж 49 днів перебував наПро це у фейсбуці повідомляє 100-та бригада.За допомогою смартфона чоловік вів відеощоденник – записував розповіді про свої бойові будні, уявно звертаючись до дружини та сина.«Без жодного перебільшення унікальні кадри, які показують війну без ретуші – такою, як вона є насправді», - йдеться у повідомленні.

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