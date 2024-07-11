«Ти коригуєш піхоту, і артилерію, і простежуєш територію», - боєць з Волині про використання БПЛА

Майору поліції– 31 рік, більше року він служить у стрілецькому батальйоні поліції Волині, останні кілька місяців – разом з побратимами захищає нас на торецькому напрямку. Він – начальник відділення БПЛА в батальйоні.Про важливість цього напрямку та особливості роботи з дронами офіцер розповів в інтерв’ю пресслужбі поліції Волині.Руслан Мусійчук в поліції Волині з дронами стикався постійно по службі: раніше працював у ситуаційному центрі, тут з їх допомогою розшукували безвісти зниклих, залучались до різних спецоперацій та реалізацій. Це було перше опанування дронів, так би мовити.Але нині ця техніка зовсім не така, тож, фактично, довелось навчатись усьому з нуля.«Сьогодні дрони адаптовані під військові цілі. І мати навички користування ними – це одне. Друге – це опанувати допоміжну техніку, адже виготовляються батареї до дронів, самі дрони анонімізуються, тобто перепрошиваються, щоб їх не вислідковував ворог. Майже щодня цей розвиток удосконалюється: розвиваються fpv-дрони на оптоволокні, ми співпрацюємо з різними волонтерськими організаціями, які надають матеріали для виготовлення скидів, адже мавіки використовуються як для скидів, так і для розвідки», - розповідає Руслан, який залітав дроном навіть у глибокий тил до ворогів в цілях розвідки.Усього в підрозділі БПЛА служить 18 бійців, які постійно виходять на позиції: усі «в полях», як-то кажуть. І всім прийшлось навчатись управляти БПЛА з самого початку. Але нині все працює чітко й злагоджено.«Час перебування на позиціях різний: зазвичай, від 4 до 10 діб безперервно. Кожен пілот має володіти всією інформацією, де і хто стоїть. 24/7 ми всі спілкуємось, обмінюємось інформацією з іншими підрозділами, з військовими. Дуже часто ми стоїмо недалеко від лінії зіткнення, навіть вперемішку з піхотою, бо ж від нашої інформації дуже багато залежить для успіху операції», - розповідає Руслан.На його думку, для якісного виконання завдань бійці БПЛА мають в першу чергу любити техніку, вміти працювати з нею, бути комунікабельними. У відділенні Руслана, здебільшого, поліцейські віком 25-31 рік. Але є і старші, як-от,(колишній дільничний, про якого ми писали – авт.), який чудово робить свою роботу.Також потрібно бути обізнаними в наданні домедичної допомоги, бо ситуації бувають різні. Майже всі у відділенні Руслана мають ті чи інші нетяжкі поранення. А от один з бійців,, отримав серйозне осколкове поранення, зараз лікується.Під час виходу з позиції в авто, де був Роман і інші, влучив fpv-дрон, один з осколків потрапив поліцейському в око. Однак Роман не розгубився, надав допомогу собі і колезі з іншої області, який тоді втратив руку.«Загалом же, бійці БПЛА повинні вміти працювати в команді, бо ти і коригуєш піхоту, і артилерію, і простежуєш територію, - всю цю інформацію треба доносити грамотно і доступно, часто зовсім незнайомим людям, адже всі ми робимо єдину роботу – захищаємо рідну землю», - говорить Руслан.Одного разу ворожий дрон влучив і в автівку, де перебував наш герой з побратимами. Це сталось 9 квітня.Руслан пригадує: «Коли прилетів дрон, одразу повилітало скло, ми на ходу почали вискакувати з автомобіля, відбувся ще один вибух. Нас так оглушило, що ми спершу не чули один одного. Почали бігти в лісосмугу, я лиш обертався і бачив, що мої хлопці рухаються за мною. Паніки не було, адже швидко оцінили обстановку. Вижили».Підготовка до участі в бойових діях грає велику роль. Але не лише вона.«Усі моменти і випадки, які відбуваються, ми з колегами проговорюємо. Нам не соромно щось озвучувати одне одному. Говорити потрібно. У нас дружній колектив, і підтримка відіграє колосальну роль. Особисто мене «тримають» читання книг і заняття спортом, коли є умовний вихідний і я не на позиціях», - розповідає Руслан.І додає, що вклад поліцейських у перемогу є нарівні з іншими військовими. Власне, самі бійці ЗСУ високо оцінюють службу поліцейських, адже всі, хто там, хто захищає, а не відсиджується тут в тилу, бачать, як виконують завдання поліцейські і дають відсіч агресору нарівні з іншими.Удома Руслана чекають з нетерпінням дружина та син, якому майже 2 рочки. Завжди на зв’язку колеги з відділу кримінального аналізу, де офіцер працював 4 роки.Звісно, що боєць мріє повернутись до улюбленої служби на Волині. Але наразі гідно виконує свій офіцерський обов’язок з захисту країни.